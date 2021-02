Qualcomm julkaisi uudet Snapdragon X65 ja X62 -modeemit

Uusi Snapdragon X65 -lippulaivamodeemi yltää jopa 10 gigabitin latausnopeuksiin ja tukee ominaisuuksien päivittämistä ohjelmistopäivityksien kautta.

Qualcomm on tänään julkaissut uudet Snapdragon X65- ja X62 -5G-modeemit, jotka toimivat seuraajina vajaa vuosi sitten julkaistulle Snapdragon X60:lle. Kyseessä on Qualcommin 5G-modeemien neljäs sukupolvi. Molemmat uutuuspiirit rakennetaan 4 nm valmistustekniikalla.

Qualcommin modeemimarkkinoiden uusi lippulaiva Snapdragon X65 tuo uutena ominaisuutena ensimmäisenä maailmassa tuen 10 gigabitin nopeuksille. Uusien huippunopeuksien lisäksi Snapdargon X65 on ensimmäinen globaaleja langattomia standardeja koordinoivan 3GPP:n release 16:n mukainen 5G-modeemi. Qualcommin mukaan Snapdargon X65 on jopa 10 gigabittiin yltävien latausnopeuksien myötä valmistajan suurin loikkaus 5G-ratkaisuissa sitten ensimmäisen sukupolven modeemien. Uutuusmodeemin arkkitehtuuri on myös luotu päivitettäväksi ja valmistajan mukaan se mahdollistaa modeemin ominaisuuksien laajentamisen tulevaisuudessa sovelluspäivitysten avulla.

Viime vuoden tapaan X65 sisältää varsinaisen modeemin lisäksi myös Qualcommin suunnitteleman antenniratkaisun, joka sekin on päivitetty. Uusi QTM545 mmWave -antennimoduuli on optimoitu entistä energiatehokkaammaksi, mutta samalla paremman mmWave-kantaman tarjoavaksi säilyen edeltäjänsä kokoisena. Parempi yli 6 GHz:n kantama on saavutettu muun muassa tukemalla edeltäjämallia korkeampaa lähetystehoa. Antenniratkaisu hyödyntää myös tekoälyä tunnistamaan esimerkiksi puhelimen asennon kädessä ja osaa sen pohjalta optimoida antennien käyttöä parhaan kuuluvuuden saamiseksi.

Lippulaivaälypuhelinten lisäksi uutta Snapdragon X65 -modeemia tullaan Qualcommin mukaan näkemään myös muissa 5G-segmenteissä kuten teollisissa IoT-laitteissa (esineiden internet) ja tietokoneissa.

Lippulaivapiirin oheen Qualcomm julkaisi myös Snapdragon X62 -modeemin, joka sijoittuu X65:n alapuolelle niin sanottuun ”mainstream”-luokkaan. X62:n luvataan yltävän kymmenen sijaan 4,6 Gb/s:n latausnopeuteen. Myös Snapdragon X62 sisältää kuitenkin isoveljestään tutun QTM545 -antenniratkaisun, mutta samanaikaisten kantoaaltojen määrää ja taajuuskaista-alueita on karsittu.

Sekä Snapdragon X65 että X62 -modeemeja samplataan tällä hetkellä asiakkaille ja kaupallisia laitteita modeemeilla on odotettavissa markkinoille vuoden lopulla.

