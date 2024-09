Asuksen uudessa ROG Azoth Extreme -näppäimistössä on käytössä hiilikuitua ja hinta on noussut 579 euroon.

Asuksen uusi jopa 579 euron hintainen ROG Azoth Extreme -pelinäppäimistö on päivitetty versio aiemmin myyntiin saapuneesta tällä hetkellä 199 euron hintaisesta ja viime vuonna io-techin toimituksen valinnan saaneesta ROG Azoth -näppäimistöstä. Runko on nyt valmistettu yhdestä CNC-koneistetusta, hiekkapuhalletusta ja anodisoidusta alumiinipalasta ja näppäimistön paino on noussut reilusta 1,1 kilosta vajaaseen 1,5 kiloon. Hiilikuitua on käytetty näppäimistön takareunassa koristeena ja kytkimien kiinnityslevyssä äänimaailman, tuntuman ja joustavuuden parantamiseksi. OLED-näyttöön on päivitetty kosketustuki ja värit.

Käytössä on samat lineaariset ROG NX Snow -kytkimet kuin Azothin valkoisessa versiossa, näppäimistö on varustettu hotswap-tuella ja sisuksissa on kolme kerrosta silikoni- ja poron-vaimennusmattoja. Pohjasta löytyvällä kytkimellä voidaan valita, onko kytkinlevy kiinteästi paikoillaan vai hieman joustavassa gasket mount -tilassa.

Langattoman näppäimistön akkukestoksi ilmoitetaan RGB-valaistus ja OLED-näyttö pois päältä 1600 tuntia, kun alkuperäinen kesti 2000 tuntia.

Videolla käydään näppäimistön ominaisuudet läpi ja testataan kirjoittamista käytännössä.

Katso video YouTubessa