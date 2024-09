1440p-tarkkuuden XB273U F5 tukee Nvidian uutta G-Sync Pulsar -teknologiaa, mutta tarjolle tulee myös 4K-malli XB273K V5 perinteisellä AMD FreeSync Premiumilla ja valittavissa olevalla Full HD -tilalla.

Elektroniikkajätti Acer on IFA 2024 -tapahtuman yhteydessä julkistanut kaksi uutta 27-tuumaista pelinäyttöä suosittuun Predator-mallistoonsa, jotka ovat XB273U F5 ja XB273K V5. Mielenkiintoisena ominaisuutena XB273U F5 tukee Nvidian uutta G-Sync Pulsar -teknologiaa, joka julkistettiin alkuvuodesta. Nvidia lupaa teknologian poistavan peleistä nykimistä ja liikesumeutta valjastamalla G-Syncin ja ULMB2:n (Ultra Low Motion Blur 2) toimimaan yhdessä. ULMB2 ajoittaa näytön taustavalon välkyttämisen pikseleiden värinvaihdon mukaan ja G-Sync tuttuun tapaan synkronoi näytön virkistystaajuuden näytönohjaimen ruudunpäivitykseen sopivaksi.

Ominaisuuksiltaan näytöt ovat IPS-paneelilla ja yhden millisekunnin gray-to-gray-vasteajalla varustettuja XB273U F5:n ollessa QHD-näyttö (2560 × 1440 pikseliä) 360 hertsin maksimivirkistystaajuudella ja 550 nitin maksimikirkkaudella, kun taas XB273K V5 on 4K-näyttö (3840 × 2160 pikseliä) 160 Hz:llä ja 400 nitillä. XB273U F5:n tukemaa G-Sync Pulsaria ei löydy XB273K V5:stä, jossa on sen sijaan perinteinen AMD FreeSync Premium -sertifiointi. XB273K V5:n valttikorttina on kuitenkin valittavissa oleva 320 Hz:n Full HD -tila peleihin, joissa suorituskyky on visuaalista ilmettä tärkeämpää. Molemmissa näytöissä on myös kallistus-, kääntö-, kierto- ja korkeussäädöt, sisäänrakennetut kaiuttimet sekä liitäntöinä kaksi HDMI 2.1:tä ja yksi DisplayPort 1.4. Lisäksi XB273K V5:ssä on kuulokeliitäntä.

Uudet Predator-näytöt tulevat myyntiin vielä kuluvan vuoden aikana, mutta Acer kertoi tiedotteessaan vain XB273K V5:n suositushinnan, joka on 699 euroa.

