Testaamme videolla HyperX:n uuden 160 euron hintaisen Alloy Elite 2 -näppäimistön, joka on varustettu yhtiön omilla kytkimillä ja vanukasnäppäinahatuilla.

HyperX esitteli heinäkuun alussa uudistetun version Alloy Elite RGB -näppäimistöstään. Edeltäjästään tuttuun tapaan täysikokoinen Alloy Elite 2 on varustettu metallisella rungolla, joka kerää helposti sormenjälkiä, rasvaa ja likaa. Painoa näppäimistöllä on jopa 1,5 kiloa.

Suurimmat erot löytyvät löytyvät kytkimistä ja näppäinhatuista. Käytössä on HyperX:n omat punaiset lineaariset kytkimet eikä muita kytkinvaihtoehtoja ole. Näppäinhatut ovat vanukkaan kerrosmaiset (pudding), jotka rakentuu kahdesta osasta. Alaosa on jätetty maalaamatta ja yläosa on maalattu mustaksi, johon on myös kaiverrettu laserilla kirjamet. Näppäinhattu päästää enemmän valaistusta läpi ja luo näyttävämmän ja omanlaisen valaistusefektin. Valitettavasti näppäinhatut on valmistettu ABS-muovista eikä laadukkaamasta, kestävämmästä ja miellyttävämmän tuntuisesta PBT-muovista.

