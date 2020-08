Intel Resource and Design Centeristä salasanojen takaa vuotaneisiin tiedostoihin kuuluu kaikkea piirustuksista BIOS-koodeihin ja roadmappeihin sekä markkinointimateriaaleihin asti.

Intelillä on tapahtunut massiivinen tietovuoto. Nettiin on päässyt vuotamaan tietomurron yhteydessä yli 15 gigatavua erilaisia dokumentteja ja tiedostoja.

Deletescape-tunnusta Twitterissä käyttävä nimimerkki on julkaissut massiivisen paketin NDA:n alaisia ja muuten salaisia tiedostoja, jotka anonyyminä pysyvä lähde on luovuttanut hänelle. Deletescapen mukaan lähde on saanut tiedostot käsiinsä aiemmin tänä vuonna murtauduttuaan Intelin verkkoon.

Tom’s Hardwaren Inteliltä saaman kommentin mukaan tiedostot ovat peräisin Intel Resource and Design Center -sivustolta. Sivusto on suunnattu yhtiön asiakkaille, kumppaneille ja muille rekisteröidyille osapuolille ja Intel uskookin, että tiedostot olisi vuotanut joku, jolla on ollut niihin pääsy luvallisesti.

Deletescapen mukaan pakettiin kuuluu muun muassa lukuisia eri roadmappeja, erilaisia piirrustuksia, Intelin ME:n Bring up -työkalut, päivitystyökalut ja esimerkkejä eri alustoille, Kaby Laken ja Purley-alustan BIOSin referenssikoodit ja muuta vastaavaa koodia, Intelin SpaceX:lle tekemän kameran ajuribinäärit, tulevan Tiger Lake -alustan piirustukset, dokumentit, työkalut ja BIOS, Intel Trace Hub -sovellut ja dekoodaustyökalut useille Intel ME -versioille ja niin edelleen. Vuotaja on lisäksi kehottanut ihmisiä etsimään tiedostoista mainintoja ja viitteitä piilotetuista takaovista ja antaa malliksi pätkän sellaiseen viittaavaa koodia, mutta ainakin Tom’s Hardware on kyseenalaistanut tarkoitetaanko sillä takaovea siinä mielessä, kuin vuotaja sen tarkoittaa.

Deletescape on tuonut paketin ladattavaksi sekä Mega.nz-palvelussa että Torrent-verkossa ja on kertonut, etteivät vuodot tule päättymään tähän. Vuotajan mukaan tulevissa vuodoissa tulee olemaan vielä paljon ”mehukkaampaa” dataa, kuin ensimmäisessä erässä. Tulemme io-techillä seuraamaan tilanteen kehittymistä ja tutkimme vuotoa myös itse.

Lähde: Deletescape @ Twitter