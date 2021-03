Mountain Everest Max on 259 euron hintainen modulaarinen ja kustomoitava mekaaninen näppäimistö.

Mountainin Everest-näppäimistö keräsi Kickstarterissa viime vuonna 220 000 euron joukkorahoituksen ja nyt se on saapunut ostettavaksi myös jälleenmyyjien hyllyille. Testiimme saapui näppäimistön kallein ja kaiken kattava 259 euron Max-malli.

Max-mallissa TKL- eli tenkeyless-näppäimistön mukana toimitetaan erillinen numpad ja mediatelakka, jotka kiinnittyvät USB Type-C-liittimillä ja magneeteilla näppäimistön runkoon. Saatavilla on myös 179 euron hintainen Core-malli ilman modulaarisia lisäosia. Näppäimistö rakentuu kahdesta alumiinilevystä ja muovipohjasta, joita kiertää RGB-valaistu valokehys. Käytössä on Cherryn lineaariset punaiset tai tuntopisteelliset ruskeat kytkimet, piirilevy on varustettu hotswap-kannoilla eli kytkimet on mahdollista vaihtaa. Näppäimistön kulmaa on mahdollista säätää irroitettavien magneettijalkojen avulla. Suurimpana heikkoutena näppäimistö on varustettu mustaksi maalatuilla ABS-muovisilla näppäinhatuilla.

Esittelemme videolla näppäimistön ominaisuudet ja testaamme sitä kirjoittaessa ja pelatessa.

