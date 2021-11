Uusi artikkeli: Testissä AOC AG324UX -pelinäyttö

Testissä Agon Pro -sarjan 32-tuumainen 4k-resoluution ja 144 hertsin AG324UX-pelinäyttö HDMI 2.1 -liitännöillä.

io-techin testissä AOC:n uusi syksyllä julkaistu Agon Pro -sarjan AG324UX-pelinäyttö. Reilun 1000 euron hintainen 32-tuumainen näyttö on varustettu suoralla IPS-paneelilla, joka tukee 4k- eli 3840×2160-resoluutiota ja 144 hertsin virkistystaajuutta. Näyttö on White- eli WLED-taustavalaistu, joka on jaettu 16 erikseen toimivaan alueeseen (Local Dimming Zone) kontrastin parantamiseksi. Liittimien joukosta löytyy kaksi uutta HDMI 2.1 -liitintä erityisesti uuden sukupolven konsolien 4K120-pelaamista ajatellen. AOC on lisäksi uudistanut näytön jalan ja RGB-valaistuksen kokonaan.

Tutustumme tässä artikkelissa näytön ominaisuuksiin ja suoritimme sille kattavat mittaukset ja testit.

