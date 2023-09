Video: Vertailussa Samsung Galaxy Z Flip5 & Razr 40 Ultra

Vertailemme videolla Samsungin ja Motorolan taittuvanäyttöistä lippulaivapuhelinta.

Taittuvanäyttöisiä puhelimia on ollut markkinoilla nyt muutaman vuoden ajan, mutta niiden suosio on kasvanut varsin hitaasti ja siihen on syynsä. Tarjonta on edelleen varsin kapeaa ja hinnat korkealla – lisäksi rakenteen kestävyys aiheuttaa aiheesta epäröintiä.

Vertailemme videolla kahta io-techissä hiljattain testattua high-end-luokan taittuvanäyttöistä ”simpukkapuhelinta” keskenään. Mukana ovat Samsungin tuore Galaxy Z Flip5 sekä Motorolan Razr 40 Ultra, joiden molempien suositushinta on reilusti yli tuhat euroa.

Tarkemmista yksityiskohdista kiinnostuneille testit ovat luettavissa myös kirjoitetussa muodossa:

Jos pidit videosta, niin tilaa io-techin YouTube-kanava ilmaiseksi, kiitos!

Katso video YouTubessa