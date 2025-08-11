Toisin kuin useimmat "testipenkkikotelot", Der8enchtable sisältää lukuisia eri kokoonpanojen testaamista helpottavia ominaisuuksia mm. tuuletinhallinnan ja tallennusmedioiden suhteen.

Saksalaisen huippuylikellottaja Roman ’der8auer’ Hartung on useimmiten otsikoissa oman kanavansa videoista tai ylikellotusprojekteistaan. Tällä kertaa kyseessä on kuitenkin miehen johtaman Thermal Grizzlyn uusi julkaisu.

Thermal Grizzly Der8enchtable on ns. testipenkkikotelo, johon on helppo koota kokoonpano testausta varten ilman, että sitä tarvitsee rakentaa kotelon sisälle. Se ei kuitenkaan tyydy olemaan vain pelkkä alusta muille komponenteille, vaan Der8enchtableen kuuluu aktiivinen piirilevy RGB-valaistuksineen.

Der8enchtablesta löytyy kolme ”Fan Zone”-aluetta, josta kuhunkin lukeutuu kolme 4-pinnistä tuuletinliitäntää sekä kytkin, jolla voi valita kolmen PWM-tilan väliltä: ulkoinen hallinta, 50 % ja 100 %. Lisäksi mukana on AIO-coolereille tarkoitettu ”Pump Zone”, josta löytyy kaksi 4-pinnistä tuulettimelle tai nestepumpulle sopivaa liitäntää ja sama kytkin PWM-tilan hallintaan. Ulkoinen hallinta tarkoittaa käytännössä testipenkkiin liitettyä emolevyä ja sen BIOSia. Valitettavasti Thermal Grizzlyn julkaisemassa kaaviokuvassa vilisee pienempiä ja isompia kirjoitusvirheitä ja esimerkiksi yksi Fan Zone -alueista on merkitty virheellisesti Pump Zone #2:ksi.

Testipenkistä löytyy lisäksi lukuisia USB-liittimiä, liittimiä microSD-kortinlukijoille, SATA-liittimiä sekä itse laitteille että kommunikointiin emolevyn kanssa sekä tietenkin ylikellotuspuuhissa tärkeä Reset-painike. Uutisen alkupuolella mainittu RGB-valaistus vaatii hallintaan ulkoisen RGB-ohjaimen tai emolevyn 3-pinnisen RGB-liittimen, mikäli käyttäjä haluaa myös optimoida pelikokemuksensa testipenkkiin asennetulla koneella.

Thermal Grizzly Der8enchtable on saatavilla yhtiön omasta verkkokaupasta 268,98 euron hintaan postikuluineen ja veroineen.

Lähde: Thermal Grizzly