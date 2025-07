Liquid Freezer III -AIO-coolereista tutut tuulettimet tulevat saataville 120 mm:n P12 Pro- ja 140 mm:n P14 Pro -malleihin, mutta eri versiot saapuvat myyntiin portaittain.

Jäähdytystuotteisiin erikoistunut saksalainen Arctic on laajentanut tuuletinvalikoimaansa uusilla P Pro -sarjan malleilla. Tuulettimet itsessään ovat tuttuja jo yhtiön uusimman sukupolven Liquid Freezer III -sarjan AIO-coolereista, mutta ne eivät ole aiemmin olleet saatavilla erikseen ostettuina.

Arctic P12 Pro on 120 mm:n PWM-ohjattu tuuletin, joka on suunniteltu tuottamaan korkea staattinen paine huolimatta esteistä, kuten jäähdyttimen tiheät jäähdytinrivastot. Sen tuulettimen lavat ovat yhteydessä ulkokehään, mikä mahdollistaa vaivaisen 0,855 mm:n raon kehän ja rungon välillä. Nestelaakeroinnin kaverina käytetään normaalia pidempää vartta, mikä parantaa paineen jakautumista laakereille ja vähentää värinöitä. Tuulettimet ovat 30 mm paksuja.

P12 Pro -mallit toimivat 600-3600 RPM:n alueella PWM-ohjattuina. Alle 5 %:n PWM-signaalilla tuuletin pysähtyy. Se tuottaa 77 CFM:n ilmavirran ja 6,9 mmH 2 O:n staattisen paineen.

Ensimmäisenä saataville tulevat musta P12 Pro -perusmalli, viiden tuulettimen pakettina myytävä P12 Pro PST, jonka mukana tulee tuuletinten ketjuttamisen mahdollistava PWM-kaapeli, ja parhaan pelisuorituskyvyn takaava valaistu A-RGB-versio. P12 Pro A-RGB-versiossa runko on musta ja tuulettimen lavat läpikuultavia. Sen A-RGB-ohjattavat LEDit sijaitsevat moottorin vieressä.

Arctic P12 Pro on hinnoiteltu 16,49 euroon, viiden tuulettimen P12 Pro PST -paketti 39,49 euroon ja A-RGB-versio 19,99 euroon. Tuulettimista on kuitenkin julkaisun kunniaksi alennuskampanja, joka on voimassa ainakin Arcticin omissa virtuaalimyymälöissä eBayssa ja useissa Euroopan Amazoneista. Kampanjan aikana P12 Pron hinta on 7,99 euroa, P12 Pro PST -paketin 27,49 euroa ja A-RGB-version 11,99 euroa.

Myöhemmin saataville tulevat vielä P12 Pro PST, PST (White), PST CO, A-RGB 3-pack, A-RGB (White) ja A-RGB (White) 3-pack, sekä P14 Pro -versiot kaikista samoista malleista. Niiden aikataulusta ei ole kerrottu vielä tarkemmin.

Lähde: Lehdistötiedote (Sähköposti)