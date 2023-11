Qi2-nimellä markkinoitavan teknologian suurin uudistus on Applen lahjoittamaan MagSafeen perustuva Magnetic Power Profile -latausprofiili.

Puhelinten ja muiden mobiililaitteiden latausstandardien maailma on varsin kirjava valmistajien omien ratkaisujen vuoksi, vaikka riippumaton USB Power Delivery onkin viime aikoina saanut nostettua asemaansa. Langattoman latauksen puolella tilanne on ollut yksinkertaisempi Qi:n käytännössä vakiinnutettua asemansa de facto -ratkaisuna jo aikaa sitten, mutta myös sieltä löytyy valmistajien tehokkaampia omia standardeja.

Nyt Qi-standardia hallinnoiva Wireless Power Consortium eli WPC on julkaissut uuden Qi v2.0 -standardin. Uusi Qi v2.0 -standardi rakentuu kahdesta profiilista: Applen WPC:lle lahjoittamaan MagSafeen perustuvasta Magnetic Power Profilesta eli MPP:stä ja parannellusta Extended Power Profilesta eli EPP:stä, josta on muovattu v2.0 yhteensopiva ilman magneettia tai lisätehoa. MPP profiilia käyttävät laitteet tunnistaa uudesta Qi2-logosta, kun EPP-profiilia käyttävissä laitteissa on jatkossakin vanha tuttu Qi-logo.

Ensimmäiset Qi2-laitteet ovat jo markkinoilla, sillä Applen uudet iPhone 15 -sarjan puhelimet tukevat jo uutta standardia ja sen MPP-profiilia. Uusi Qi v2.0 ei ole kuitenkaan nostanut latausnopeuksia mihinkään, vaan maksimi on edelleen 15 wattia. WPC on kuitenkin jo aiemmin kertonut aikeistaan tuoda tuki korkeammille latausnopeuksille vuoden 2024 puoliväliin mennessä.

Lähteet: Lehdistötiedote, WPC