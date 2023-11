Ylikellotettu Ryzen Threadripper Pro 7995WX murskasi Cinebench-ennätykset

Vakiona 2,5 GHz:n kellotaajuudella toimiva prosessori venyi ilmajäähdytyksellä yli 90 % korkeampiin 4,8 GHz:n kellotaajuuksiin kaikkien 96 ytimen osalta.

AMD julkaisi hiljattain uudet Ryzen Threadripper -prosessorit ja julisti samalla HEDT-markkinat uudelleen avatuiksi, vaikka tehokkaimmat mallit jäivätkin työasemiin. Yhtiön työasemapuolelle suunnattu uusi 96-ytiminen Ryzen Threadripper Pro 7995WX rikkoi heti tullessaan Cinebench R23:n 100 000 pisteen rajapyykin, mutta prosessorissa on tehoa paljon enempäänkin.

Ylikellottaja Sampson on saanut käsiinsä uuden Threadripper Pro 7995WX:n ja istuttanut sen Asuksen Pro WS TRX50-Sage Wi-Fi -emolevylle, joka on ensisijaisesti tarkoitettu Threadripper HEDT-prosessoreille, mutta hyväksyy myös Pro-sarjan työasemaprosessorit. Prosessori venyi alustalla ilmajäähdytyksellä kaikkien ydinten osalta jopa yli 4,8 GHz:n kellotaajuuksille, kun ne vakiona toimivat 2,5 GHz:n kellotaajuudella.

Ylikellotettu Ryzen Threadripper Pro 7995WX rikkoi vähemmän yllättäen samoin tein kaikkien kolmen lähimenneisyyden Cinebench-version ennätykset. Cinebench R15:ssa prosessori saatiin toimimaan 4,875 GHz:n kellotaajuudella, mikä tuotti 23 697 pistettä. Aiempi ennätys oli korealaisen safediskin Ryzen Threadripper 3990X:llä 5,225 GHz:n kellotaajuudella saavuttama 18 832 pistettä.

Pykälää tuoreemmassa Cinebench R20:ssa uusi ennätys on nyt 61 538 pistettä, jonka Sampson saavutti 4,816 GHz:n kellotaajuudella. Aiempi ennätys oli niin ikään yhdysvaltalaisen daveReconRF:n kahdella Epyc 9654:llä 3,7 GHz:n kellotaajuudella ajama 55 126 pistettä.

Cinebench R23:ssa ennätys on nyt 161 259 pistettä. Toisin kuin edellisissä versioissa, tuoreimmassa Cinebenchissä jouduttiin jäämään aavistuksen alle 4,8 GHz:n kaikkien ydinten toimiessa 4,791 GHz:n kellotaajuudella. Aiempi ennätys oli R20:n tapaan daveReconRF:n nimissä ja kahdella 3,7 GHz:n kellotaajuudella toimineella Epyc 9654:llä ajettu 147 668 pistettä. HWBotista löytyy tosin myös 634 972 pisteen tulos, mutta AMD:n FX-8320:lla reilun 4,2 GHz:n taajuudella ajettu tulos on selvästi virheellinen.

Päivitys:

Sampson on vaihtanut nestejäähdytykseen ja rikkonut lisää ennätyksiä, mukaan lukien aiemmat omat ennätyksensä. Cinebench R15:ssa ennätys on nyt 25 189 pistettä, joka saavutettiin tasan 5 GHz:n kellotaajuudella. R20:ssa kellotaajuudeksi saatiin jostain syystä aavistuksen ilmajäähdytystä matalampi 4,791 GHz, mutta tulos parani silti 62 500 pisteeseen. R23:ssa kellotaajuus asettui 4,966 GHz:iin ja pisteitä ropisi 167 309. Cinebenchien uusimmassa versiossa 2024:ssä pisteitä tuli 8022 kellotaajuuden ollessa 4,825 GHz. Korkein 5,265 GHz:n kellotaajuus saavutettiin Cinebenchien ulkopuolella GPUPI for CPU 1B -testissä, jolla tulokseksi tuli 6,96 sekuntia.

Lähteet: Tom’s Hardware, HWBot (1), (2), (3), WCCFTech