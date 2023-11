Cobalt 100 on varustettu yhteensä 128 Armv9-ytimellä ruokkimaan puhtaalta pöydältä nimenomaan suurille kielimalleille (Large Language Model, LLM) suunniteltua Maia 100 -tekoälykiihdytintä.

Microsoft tunnetaan ehdottomasti parhaiten ohjelmistoyrityksenä, mutta omat, itse suunnitellut piiritkään eivät ole sille vieraita. Nyt yhtiö on julkistanut Ignite-tapahtumassaan kerralla kaksi omaa piiriään datakeskuksiin.

Microsoftin uudet piirit tottelevat nimiä Azure Cobalt 100 ja Maia 100 ja ne tullaan näkemään datakeskuksissa jo ensi vuoden alkupuolella. Yhtiö valmistuttaa piirit TSMC:llä, Maia 100:n tarkemmin 5 nanometrin luokan prosessilla, mutta muut yksityiskohdat valmistusprosesseista ovat vielä hämärän peitossa, kuten suuri osa teknisistä yksityiskohdistakin.

Azure Cobalt 100 -prosessori perustuu Armv9-arkkitehtuuriin ja tarkemmin Armilta lisensoituun, kustomoituun Neoverse CSS -kokonaisuuteen. Valitettavasti mistään ei käy ilmi, mitä Neoverse-ytimiä prosessorista tarkemmin löytyy, mutta yhteensä niitä on 128. Yhtiön mukaan Cobalt on suunniteltu energiatehokkuus mielessä, mutta ne tarjoavat siitä riippumatta noin 40 % parempaa suorituskykyä, kuin Azure-pilvipalveluiden nykyisten Arm-palvelinten prosessorit.

Azure Maia 100 -tekoälykiihdytin on puolestaan suunniteltu nimenomaan suurille kielimalleille (Large Language Model) ja sen kerrotaan perustuvan Ethernet-pohjaiseen verkkoprotokollaan, joka tarjoaa joka kiihdyttimelle 4,8 terabittiä kaistaa sekunnissa. Maia 100 on rakennettu jopa 105 miljardista transistorista, eli mistään pienestä kiihdytinpiiristä ei ole kyse. Paljoa muuta kiihdyttimestä ei sitten tiedetäkään, paitsi että OpenAI on ollut mukana sen kehityksessä antamassa palautetta MS:n suunnitelmista ja kuvan perusteella voidaan olettaa piiriltä löytyvän neljä HBM-muistipinoa.

Microsoftin mukaan se on joutunut suunnittelemaan uusille palvelinemolevyilleen myös uudet räkit, koska Maia 100 vaatii räkin rinnalle erillisen jäähdytinkaapin, ”sidekickin”. Microsoft ei ole kertonut mitään mahdollisista suunnitelmista tuoda uusia piirejään muiden käyttöön muutoin kuin Azuren kautta, mutta ainakin sen kustomoitujen palvelinräkkien ja jäähdytinjärjestelmien suunnitelmat on jaettu sen kumppaneille.

Microsoftilla on jo työn alla seuraavan sukupolven Cobalt- ja Maia-piirit, mutta se ei ole hylkäämässä ulkopuolisia kumppaneitaan. Microsoft on ilmoittanut Ignite-tapahtumassa myös tuovansa Azureen saataville mm. AMD:n Instinct MI300X- sekä NVIDIAn H200 -kiihdyttimiin perustuvia palvelimia.

