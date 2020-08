Xiaomi julkaisi uuden 144 Hz:n ultrawide-näytön alle 500 euron hintaluokkaan

Xiaomin 21:9-kuvasuhteen uutuus on valmistajan ensimmäinen Suomessa asti myyntiin tullut pelinäyttö.

Kiinalainen Xiaomi on tänään tuonut myyntiin edulliseen hintaluokkaan sijoittuvan 34-tuumaisen 21:9-kuvasuhteen tietokonenäytön. Mi Curved Gaming Monitor 34” -nimeä kantava uutukainen on varustettu VA-paneelilla, 3440 x 1440 -resoluutiolla, 144 hertsin virkistystaajuudella, 1500R:n kaarevuudella ja 4 millisekunnin vasteajoilla. Näytön luvataan tarjoavan maksimissaan 300 nitin kirkkauden ja 121 prosenttia sRGB-väriprofiilista.

Xiaomin uutuus on muotoilultaan varsin hillitty, eikä ainakaan edestä katsottuna näytöstä vaikuttaisi löytyvän minkäänlaisia peliestetiikkassa yleisiä muotoiluja tai värivalintoja, kuten RGB-valoja. Pelaajille Xiaomi kuitenkin tarjoaa korkean virkistystaajuuden lisäksi tuen AMD:n FreeSyncille / Adaptive-syncille. Valitettavasti G-Sync Compatible -leimaa näytöllä ei ainakaan vielä ole.

Xiaomin kanssa lähes yhtä aikaa uudet edullisemman pään ultrawide-näytön on julkaissut myös Gigabyte, joten ilmeisesti jokin paneelivalmistaja on saanut markkinoille valmiiksi uuden 21:9-kuvasuhteen VA-paneelin. Uuden paneelin valmistajana lienee Samsung, joskaan varmaa tietoa paneelista ei uutisen kirjoitushetkellä löytynyt. Gigabyten uusi G34WQC tarjoaa lähes Xiaomia vastaavan ominaisuuslistauksen, mutta sRGB-avaruuden kattavuus on yhden prosenttiyksikön alhaisempi 120 % ja vasteajaksi luvataan matalampi 1 ms. Lisäksi Gigabyten uutuus tarjoaa DisplayHDR 400 -sertifikaatin, mikä tarkoittaa samalla Gigabyten tukevan Xiaomia korkeampaa 400 nitin maksimikirkkautta. Xiaomin uutuusnäyttö ei tue HDR:ää ollenkaan.

Xiaomi Mi Curved Monitor 34” on saatavilla välittömästi 449 euron suositushintaan. Suomesta näyttö vaikuttaisi löytyvän ainakin Jimm’sin valikoimista. Gigabyten uutuusnäyttö tulee saataville maailmanlaajuisesti elo- / syyskuun aikana, mutta hintaa valmistaja ei valitettavasti ole vielä ilmoittanut.

Lähteet: Sähköpostilehdistötiedote, Xiaomi, Gigabyte