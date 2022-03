Xiaomi 12 ja 12 Pro saapuvat Suomessa kauppojen hyllyille huhtikuun 21. päivä 849 ja 1099 euron suositushinnoin.

Xiaomi on tänään julkistanut jo vuoden vaihteessa Kiinassa julkaisemiensa Xiaomi 12 ja 12 Pro -älypuhelinten myyntiintuloaikataulut ja hinnat myös Suomen markkinoille. Puhelinten tietojen lisäksi yritys julkisti Suomeenkin saapuvat Xiaomi Watch S1 -älykellon sekä Xiaomi Buds 3T Pro -nappikuulokkeet.

Puhelimet eivät enää yllätyksiä sisällä, vaan kyseessä ovat samat laitteet kuin Kiinassakin myyntiin tulleet lippulaivat, mutta malliston edullisimmaksi idässä sijoittunutta Xiaomi 12X:ää Snapdragon 870 -järjestelmäpiirillä ei kuitenkaan kotimaassamme nähdä.

Sekä Xiaomi 12 Pron että Xiaomi 12:n sisällä sykkii Qualcommin Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri, jonka parina on Pro -mallissa 12 Gt ja perusmallissa 8 Gt RAM-muistia ja molemmissa malleissa 256 Gt tallennustilaa. RAM-muistin lisäksi Pro-malli erottuu edullisemmasta sisaruksestaan suuremman 6,73-tuumaisen 1440p-resoluution AMOLED-näyttönsä, kehittyneemmän 50 megapikselin pää-, ultralaaja- ja telekameroista muodostuvan kamerajärjestelmänsä ja nopeamman peräti 120 watin pikalatauksen myötä. Akulla Pro-mallissa on kokoa 4600 mAh.

Xiaomi 12 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,6 x 74,6 x 8,16 mm

Paino: 205 grammaa

6,73” AMOLED-näyttö, 3200 x 1440 -resoluutio, 120 Hz, 480 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, JNE

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX707, 1/1,28”, 1,22 um pikselikoko), f1.9, OIS 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 115 asteen kuvakulma 50 megapikselin telekamera, f1.9, 48 mm

32 megapikselin etukamera, f2.45

4600 mAh:n akku, USB-C, 120 watin pikalataus, 50 watin langaton lataus, 10 watin käänteinen langaton lataus

Perusmalli puolestaan käyttää pienempää 6,28-tuumaista Full HD -näyttöä, joka luottaa kuitenkin edelleen kalliimman mallin tavoin 120 hertsin virkistystaajuuteen yltävään AMOLED-paneeliin. Kamerajärjestelmä puolestaan käyttää edelleen 50 megapikselin pääkameraa, mutta ultralaajakulmakameran resoluutio on pudotettu 13 megapikseliin ja telekameran sijaan käytössä on viime vuoden Mi 11:stä tuttu 5 megapikselin telemakrokamera. Kalliimpaa sisarustaan pienemmän Xiaomi 12:n akku on kooltaan 4500 mAh.

Xiaomi 12:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm

Paino: 180 grammaa

6,28” AMOLED-näyttö, 2400 x 1080 -resoluutio, 120 Hz, 480 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, JNE

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Sony IMX766, 1/1,56”, 1 um pikselikoko), f1.88, OIS 13 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2,4, 123 asteen kuvakulma 5 megapikselin telemakrokamera, f2,4, AF (3 cm – 7 cm)

32 megapikselin etukamera, f2.45

4500 mAh:n akku, USB-C, 67 watin pikalataus, 50 watin langaton lataus, 10 watin käänteinen langaton lataus

Uutuuspuhelinten lisäksi Xiaomi lanseeraa myös tuoreen älykellon ja nappikuulokkeet. Watch S1 -älykello tarjoaa 117 eri urheiluprofiilia ja 19 profiilia työntekoon ja kykenee seuraamaan urheilusuorituksia GPS:n avulla. 1,43” AMOLED-näytön suojana on valmistajan mukaan safiirilasi.

Xiaomi Watch S1 tukee nykypäivän älykellolle tyypillisen tapaan myös veren happisaturaation ja unen laadun mittaamista, minkä lisäksi mukana on myös NFC-tuki lähimaksamista varten.

Xiaomi Buds 3T Pro -nappikuulokkeet puolestaan ovat valmistajan pelinavaus kalliimman pään täyslangattomien nappikuulokkeiden pariin. Buds 3T Prot tukevat aktiivista vastamelutoimintoa, joka kykenee mukautumaan ympäristön melutasoon, tilaäänimallinnusta Dimensional äänentoistotoiminnolla ja Bluetooth-yheyttä kahteen laitteeseen kerralla.

Kuulokkeiden akun luvataan kestävän kuuden tunnin yhtäjaksoisen kuuntelun, minkä lisäksi langatonta latausta tukeva latauskotelo tarjoaa tarvittaessa jopa 18 lisätuntia.

Xiaomi 12:n ja Xiaomi 12 Pron ennakkomyynti alkaa 6. huhtikuuta ja kauppojen hyllyille laitteita voi odottaa 21. huhtikuuta. Perusmallin suositushinta on 849 euroa ja Pro-mallin puolestaan 1099 euroa. Ennakkotilaajille valmistaja tarjoaa mukaan myös tuoreen Watch S1 -älykellon.

Watch S1:n suositushinta itsessään on 249 euroa ja sen myynti alkaa huhtikuun alussa. Samaan aikaan myyntiin saapuvat myös Buds 3T Pro -nappikuulokkeet, joiden suositushinta on 169 euroa.

Lähde: Lehdistötiedote, Xiaomi (1), (2), (3), (4)