Kiinalainen Moore Threads julkaisi MUSA-arkkitehtuurin ja MTT-näytönohjaimet

Kiina pyrkii voimakkaasti kohti omavaraisuutta tietotekniikassa ja yksi osa sitä yhtälöä ovat näytönohjaimet. Maasta löytyy sekä täysin kotikutoisia näytönohjaimia kehittäviä yrityksiä, että esimerkiksi Imaginationilta PowerVR-arkkitehtuurin lisensoinut yrittäjä.

Moore Threads on yksi maan kotikutoisia näytönohjaimia kehittävistä tahoista. Yhtiö on nyt esitellyt oman MT Unified System Architecture- eli MUSA-arkkitehtuurin ja kaksi siihen perustuvaa MTT-sarjan näytönohjainta. Arkkitehtuurista tekee merkittävän se, että se tukee laajaa kirjoa rajapintoja OpenGL:stä, ja OpenGL ES:stä lähtien CUDA:n, OpenCL:n ja Vulkanin kautta DirectX:ään asti. Valitettavasti esimerkiksi DirectX:n tuetusta versiosta ei ole tietoa.

MTT S60 on 12 nanometrin prosessilla valmistettava piiri, jossa on yhteensä 2048 MUSA-ydintä. Näytönohjaimelta löytyy sen pariksi 8 gigatavua ainakin allekirjoittaneelle tuntematonta LPGDDR4X-muistia. MTT S60:n kerrotaan yltävän noin 6 TFLOPSin suorituskykyyn ja sen jäähdytys on yhden korttipaikan korkuinen.

MTT S2000 valmistetaan samalla 12 nanometrin prosessilla, mutta piiri on tuplat järeämpi eli siitä löytyy yhteensä 4096 MUSA-ydintä sekä peräti 24 Gt tarkemmin määrittelemätöntä muistia. Näytönohjaimen kerrotaan yltävän 12 TFLOPSin tehoon.

Molemmista piireistä löytyy laajan rajapintakirjon lisäksi moderni mediayksikkö. MTT-sarjan näytönohjainten kerrotaan tukevan H.264-, H.265- ja AV1-pakkausta sekä H.264-, H.265-, AV1-, VP8- ja VP9-purkua. Listattuina on myös jonkinlaista tekoälyn ja fysiikan kiihdytysominaisuuksia.

Yhtiöllä kerrotaan olevan työn alla myös oma Alphacore-fysiikkamoottorinsa, jonka kerrotaan toimivan pelimoottoreiden kuten Unityn, Unreal Enginen ja Houdinin kanssa yhteen ja nopeuttavan fysiikanlaskentaa jopa 5-10-kertaiseksi. Näytönohjainten suorituskyvystä ei ole tietoa, mutta League of Legendsin on nähty pyörivän MTT S60 -mallilla 1080p-resoluutiolla tuntemattomalla FPS:llä.

