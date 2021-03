Xiaomi julkisti taittuvanäyttöisen Mi Mix Fold -älypuhelimen – telekamerassa nestemäinen linssi

Telekamerassa käytetään markkinoiden ensimmäisenä puhelinkamerana nestemäistä linssitekniikkaa.

Xiaomi esitteli tänään uuden Mi Mix Fold -älypuhelimensa. Kyseessä on yrityksen ensimmäinen taittuvanäyttöinen kuluttajapuhelin. Samalla kyseessä on myös innovatiivisen Mix-malliston palaaminen markkinoille pienen tauon jälkeen.

Mi Mix Foldin rakenteellinen toteutus muistuttaa Samsungin ja Huawein viimeisimpiä malleja, eli taittuva näyttö sijaitsee laitteen sisäpuolella ja ulkopuolella on erillinen tavallinen näyttö. Ulkopuolinen AMOLED-näyttö on 6,52-tuumainen pitkulaisella 27:9-kuvasuhteella ja 90 hertsin virkistystaajuudella. 8,01-tuumainen taittuva OLED-sisänäyttö tukee Dolby Visionia ja 2480 x 1860 pikselin resoluutiota. Xiaomin mukaan näyttö kestää miljoona taittokertaa ja saranarakenne on testattu kestäväksi vähintään 200 000 taittokertaa. Taustapuolelta näyttöpaneeli on suojattu teräslevyillä.

Järjestelmäpiirinä toimii Snapdragon 888, jonka yhteydessä käytetään höyrykammiotekniikkaa, lämpögeeliä ja grafiittikerroksia hyödyntävää jäähdytysratkaisua. 5020 mAh akku tukee Mi 11 Ultrasta tuttua 67 watin pikalatausta, joka mahdollistaa akun lataamisen tyhjästä täyteen 37 minuutissa. Harman Kardonin kanssa yhteistyössä toteutettu neljän kaiuttimen järjestelmä, jonka äänenvoimakkuuden kehutaan olevan 40 % korkeampi kuin Mi 10 Prossa.

Pääkamera käyttää 108 megapikselin Samsung HM2 -sensoria, mutta teknisesti suurimman mielenkiinnon herättää 8 megapikselin telekamera, joka käyttää markkinoiden ensimmäisenä puhelinkamerana nestemäistä linssitoteutusta. Sen avulla linssin muotoa voidaan muuttaa ja kameraa käyttää myös makrokuvaukseen. Nestelinssi mahdollistaa kolminkertaisen polttovälin pääkameraan nähden sekä tarkentamisen 3 cm:n päähän. Tekniikka sopii käytettäväksi -40 ja +60 celsiusasteen lämpötila-alueella. 13 megapikselin ultralaajakulmakamera tarjoaa 123 asteen kuvakulman. Kamera hyödyntää erillistä Xiaomin omaa Surge C1 -kuvaprosessoria, jonka kehittämiseen yritys kertoo käyttäneensä kaksi vuotta ja 18 miljoonaa euroa.

Yrityksen lehdistötiedotteen mukaan puhelimessa on MIUI 12 -käyttöliittymä sekä hieman erikoisesti vanha Android 10 -versio. Ohjelmistopuolella laite tukee myös työpöytätilaa, joka muistuttaa tietokonetyyppistä käyttöliittymää.

Xiaomi Mi Mix Fold tekniset ominaisuudet:

Fyysiset mitat: Suljettuna: 173,3 x 69,8 x 17,2 mm Avattuna: 173,3 x 133,4 x 7,62 mm

Paino: 317 grammaa (keraaminen 332 grammaa)

Rakenne: metallirunko, Gorilla Glass 5-lasi tai keraamikuori

Näytöt: Ulkonäyttö: 6,52″ AMOLED, 840 x 2520, 27:9 90 Hz, 900 nit, HDR10+ Sisänäyttö: taittuva 8,01” OLED -näyttö, 4:3, 60 Hz, 2480 x 1860, Dolby Vision, HDR10+

Snapdragon 888 5G -järjestelmäpiiri

12 tai 16 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 tai 512 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G, LTE, WiFi 6

Kamerat: 108 megapikselin pääkamera, Samsung HM2-sensori, 9-to-1-suodin, 7 linssiä 13 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1,12 um pikselikoko, 123 asteen kuvakulma, f2.4 8 megapikselin telekamera, nestemäinen linssi, 80 mm kinovastaava polttoväli, 3 cm tarkennusetäisyys 20 megapikselin etukamera (ulkopuolella)

neljä kaiutinta by Harman Kardon

5020 mAh:n kaksoisakku, 67 watin pikalataus

MIUI 12 (Android 10)

Mi Mix Foldin lähtöhinta (12 & 256 Gt) Kiinassa on 9999 yuania, eli noin 1295 euroa. 16 & 512 Gt:n muistivariantti maksaa 12999 yuania, eli noin 1685 euroa. Ennakkotilaukset alkavat Kiinassa tänään ja myyntiin se tulee huhtikuun 16. päivä. Globaalista saatavuudesta ei ole tietoa.

Lähde: Xiaomi