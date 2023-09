Xiaomi julkisti uudet 13T- ja 13T Pro -puhelimensa Berliinissä – osa jälleenmyyjistä ei ota myyntiin

Xiaomin tuoreita tuotejulkistuksia varjostaa kyseenalainen tilanne markkinoilla.

Xiaomi on esitellyt tänään Berliinissä järjestämässään tilaisuudessa uudet 13T-malliston älypuhelimet sekä Watch 2 Pro- ja Smart Band 8 -rannelaitteet. Ennen tuotteiden läpikäyntiä on kuitenkin syytä käydä läpi hieman Xiaomin vallitsevaa tilannetta markkinoilla.

Xiaomi on toimillaan tällä hetkellä kyseenalaisessa asemassa, sillä Ukrainan valtionvirasto NACP (National Agency on Corruption Prevention) asetti yrityksen keväällä ensimmäisenä ja ainoana puhelinvalmistajana sodan ”kansainvälisten sponsorien” listalle, sillä Xiaomi on jatkanut liiketoimiaan Venäjän markkinoilla hyökkäyssodan alettua. Markkinaraporttien mukaan kasvattanut samalla merkittävästi markkina-asemaansa Venäjällä ollen nyt markkinoiden suurin älypuhelinmerkki. Xiaomi vetosi keväällä lyhyessä kansainvälisessä tiedotteessaan kaikkien kuluttajien oikeuteen viestintävälineisiin.

Kesällä asian taustoja selvitti Digitoday ja viime viikolla Suomimobiili julkaisi kattavan kartoituksen jälleemyyjien ja operaattoreiden suhtautumisesta Xiaomiin. Viime kuukausina osa kotimaisista jälleenmyyjistä ja operaattoreista on reagoinut tilanteeseen vetämällä Xiaomin tuotteita myynnistä. Esimerkiksi DNA:n myymälöissä voi nähdä Xiaomi-puhelimien kohdalla tyhjiä esittelypöytiä. Suomimobiilin selvityksen mukaan osa jälleenmyyjistä, kuten Telia ja Veikon Kone, ei tällä hetkellä tee Xiaomilta uusia tilauksia ja myy vain olemassaolevat varastot loppuun. DNA:n johdosta on todettu, ettei yritys pidä asenteesta ja tavasta, jolla Xiaomi Venäjällä toimii, mutta DNA ei ole varsinaisesti poistanut Xiaomia lopullisesti valikoimistaan. Useampi yritys kertoo tehneensä asiasta selvityksiä Xiaomin suuntaan ja osa vetoaa toistaiseksi jatkuvan myynnin osalta mm. EU:n pakotelistoihin. Tällä tietoa tänään julkaistut 13T-mallit löytyvät Suomessa vain Gigantin valikoimista.

io-tech on tiedustellut Xiaomilta kantaa vallitsevaan tilanteeseen ja myös muut kotimaiset mediat ovat yrittäneet saada yritykseltä vastauksia, valitettavasti ilman tulosta. Viimeisimpänä tietona io-techin toimitusta on ohjeistettu olemaan yhteydessä yrityksen kansainväliseen viestintäjohtajaan, jolle olemme laittaneet asiasta sähköpostia. Mikäli Xiaomi ei osoita selkeää Venäjän hyökkäyssodan vastaista kantaa ja toimia, pitäydymme toistaiseksi testaamasta sen tuotteita ja tekemästä yrityksen kanssa markkinoinnillista yhteistyötä. Tämänhetkisten tietojen valossa uudet 13T-mallit eivät ole tulossa io-techin testiin.

Xiaomin mukaan sen tänään Berliinissä julkaisemissa 13T- ja 13T Pro -malleissa on keskitytty erityisesti valokuvausominaisuuksiin Leican kanssa suunnitellun kameran muodossa. Molemmat mallit ovat yhteneväisiä 6,67-tuumaisen 144 Hz 2712 x 1220 pikselin AMOLED-näytön osalta. Pro-mallissa on Dimensity 9200+ -järjestelmäpiiri, kun taasen perusmalli käyttää Dimensity 8200 -mallia. Molemmissa malleissa on 5000 mAh akku, mutta Pro tukee 120 watin lataustehoa, kun perusmallissa se on rajattu 67 wattiin.

Keskiöön nostetulla kamerapuolella molemmat mallit käyttävät IMX707-pohjaista 50 megapikselin optisesti vakautettua pääkameraa, 12 megapikselin ultralaajakulmakameraa sekä 50 megapikselin telekameraa 50 mm kinovastaavalla polttovälillä. Android 13 -käyttöjärjestelmän päällä on MIUI-käyttöliittymä ja päivityksiä luvataan 4 & 5 vuodeksi.

Uusi Xiaomi Watch 2 Pro -älykello käyttää Google Wear OS -käyttöjärjestelmää ja sisältää Snapdragon W5+ Gen 1 -järjestelmäpiirin. Kellossa on myös 1,43W AMOLED-näyttö, LTE-yhteydet, pyöritettävä kruunupainike sekä 150 urheilutilaa. Smart Band 8 -älyranneke tarjoaa puolestaan 1,62″ pitkulaisen AMOLED-näytön, metallikehykset, sykemittauksen, 190 mAh akun jopa 16 päivän akunkestolla sekä urheilu ja terveydenseurantaominaisuudet.

Xiaomi ei kertonut tiedotteessaan tarkemmin Suomessa myyntiin tulevista malleista, mutta Gigantti on listannut 13T Pron 849 euron suositushintaan ja 13T:n 649 euron suositushintaan.

