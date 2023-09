Yhtiö kohdentaa Surface-sarjaa entistä enemmän yrityksille ja esimerkiksi uusi Surface Go 4 tulee näillä näkymin vain yritysmyyntiin.

Microsoft piti viime viikon lopulla Surface-laitteisiin ja tekoälyyn keskittyvän tilaisuuden, jossa julkaistiin samalla joukko uusia laitteita. Surface-mallisto päivittyi uudella Go 4:llä, Laptop Studio 2:lla, Laptop Go 3:lla sekä Hub 3:lla. Tarjontaa on pidetty monin tavoin pettymyksenä ja sen uskotaan osaltaan selittävän osastoa johtaneen Panos Panayn lähdön Microsoftilta hiljattain liki 20 vuoden uran jälkeen. Epävirallisten tietojen mukaan Panay lähti juuri Surface-mallistoon kohdistuneiden leikkausten ja sen myötä peruutettujen tuotteiden vuoksi.

Surface Go 4 (uutisen pääkuvassa) on yhtiön edullisemman pään tuorein tulokas ja se saa kauan kaivatun suorituskykypäivityksen tuplaydin Pentiumin vaihtuessa neliytimiseen Intel N200 -prosessoriin (Alder Lake-N). Muisti on tuplattu 8 gigatavuun ja tallennustilaa on valittavissa 64, 128 tai 256 Gt. 10,5” näyttö tarjoaa FullHD -tarkkuuden. Sen veroton suositushinta on alkaen 579 dollaria, mutta tulee ilmeisesti vain yritysten ostettavaksi.

Surface Laptop Studio 2 on päinvastaisesta päädystä 1999 dollarin verottomalla lähtöhinnallaan. Se tarjoaa 14” PixelSense Flow -näytön 2400×1600-resoluutiolla ja 120 hertsin virkistystaajuudella, 512 Gt, 1 Tt tai 2 Tt tallennustilaa ja 16, 32 tai 64 Gt muistia sekä integroidun Iris Xe -grafiikkaohjaimen ja Intelin Gen 3 Movidius 3700C VPU -tekoälykiihdyttimen. Yritysversiossa on Core i7-13800H ja NVIDIA RTX 2000 Ada -näytönohjain, kun kuluttajille on tarjolla i7-13700H ja valinnaisena RTX 4050 tai RTX 4060.

Surface Laptop Go 3 on yhtiön kannettavien edullisinta päätyä 799 dollarin verottomaan lähtöhintaan. 3. sukupolven mallissa on 12,4” 1536×1024-resoluution näyttö ja tuki irrotettaville SSD-moduuleille maksimissaan 512 Gt:n koossa.

Hub 3 -näytön merkittävimpiä uudistuksia on tuki Pivot-ominaisuudelle eli näytön voi nyt kääntää myös pystysuuntaan. Se tulee saataville 50- ja 85-tuumaisina malleina varustettuna Core i5 -prosessorilla ja integroidulla grafiikkaohjaimella, 32 Gt:n muistilla ja 512 Gt:n tallennustilalla. 50-tuumaisen mallin resoluutio on 3840×2560 ja 85-tuumaisen 3840×2160. Molemmat ovat IPS-näyttöjä monikosketustuella, mutta 85-tuumainen malli tukee normaalista 10:stä yhtäaikaisesta pisteestä poiketen jopa 20 yhtäaikaista kosketuspistettä. Surface Hub 2S:n ostaneet voivat päivittää mallinsa Hub 3:ksi vaihdettavalla näytön taakse asentuvalla moduulilla.

Lähde: The Verge