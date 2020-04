Xiaomi laajensi Mi 10 -mallistoaan uudella Lite Zoom Edition -versiolla

Lite Zoom Edition on varustettu hintaluokassaan harvinaisella 5x periskooppizoomilla.

Xiaomi on julkistanut tänään uuden jäsenen aiemmin tänä vuonna lanseerattuun Mi 10 -tuoteperheeseen. Uutuusmalli tunnetaan Kiinassa nimellä Mi 10 Youth 5G, mutta globaalisti se on nimetty Mi 10 Lite Zoom Editioniksi. Laite on Mi 10 -malliston neljäs vesa ja se on monilta osin yhteneväinen aiemmin julkaistun Mi 10 Lite -mallin kanssa.

Mi 10 Lite Zoom Edition 20:9-kuvasuhteen 6,57-tuumaista AMOLED-näyttöä, joka tukee 180 hertsin kosketuksentunnistusta ja HDR10+-värejä. 4160 mAh akku on sama kuin Litessä, mutta tukee hieman tehokkaampaa 22,5 watin pikalatausta.

Järjestelmäpiirin virkaa hoitaa perus-Liten tapaan lämpöputkijäähdytetty Snapdragon 765G, joka sisältää integroidun 5G-modeemin. RAM-muistivaihtoehtoja ovat 6 ja 8 Gt ja tallennustilavaihtoehtoja 64, 128 ja 256 Gt.

Mi 10 Lite Zoom Editionin takakuoressa on neloiskamera, joka tarjoaa 15-122 mm kinovastaavan polttovälialueen. Pääkamera käyttää 48 megapikselin Quad Bayer -sensoria ja ultralaajakulmakamera 8 megapikselin sensoria. 8 megapikselin periskooppiratkaisuun perustuva telekamera tarjoaa viisinkertaisen optisen zoomin sekä peräti 50x hybridizoomin. Kolmen edellä mainitun ohessa puhelimesta löytyy myös 2 megapikselin makrokamera. Pisaraloveen sijoitettu etukamera on tarkkuudeltaan 16 megapikseliä.

Mi 10 Lite Zoom Edition tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,0 x 74,8 x 7,9 mm

Paino: 192 grammaa

6,57″ AMOLED-näyttö, 20:9-kuvasuhde, 1080 x 2400 pikseliä, HDR10+, 180 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Gold, 1×2,2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1,8 GHz Kryo 475 Silver, Adreno 620 GPU)

6 tai 8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

64, 128 tai 256 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa

Snapdragon X52 -modeemi, 5G NSA & SA

LTE-yhteydet, Dual SIM

WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2,4 & 5 GHz

Bluetooth 5.1 (AAC / LDAC / LHDC / aptX / aptX -Adaptive), NFC

BeiDou (B1), GLONASS (G1), GPS (L1+L5), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5)

Neloistakakamera: 48 megapikselin sensori 0,8 um pikselikoolla, 1/2″ sensori, f1.79, 6 linssiä 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 120 asteen kuvakulma 8 megapikselin telekamera, 5x optinen periskooppizoom, OIS, 122 mm kinovastaava polttoväli 2 megapikselin makrokamera, 2-10 cm tarkennusetäisyys kaksois-LED-salama 4K 30 FPS videokuvaus, 720p 960 FPS superhidastuskuvaus

16 megapikselin etukamera

3,5 mm ääniliitäntä, infrapunalähetin, näyttöön integroitu sormenjälkitunnistin

4160 mAh akku, USB 2.0 Type-C, 22,5 W Quick Charge 4+ ja USB PD 3.0 -pikalataus

MIUI 11 & Android 10

Mi 10 Lite Zoom Edition tulee myyntiin Kiinassa 4. toukokuuta alkaen sinisenä, vihreänä, mustana, valkoisena ja oranssinvärisenä. Hinnat alkavat 6 & 64 Gt:n muistivariantin 2099 yuanista (275 euroa) ja päätyvät 8 & 256 Gt:n variantin 2799 yuaniin (365 euroa). Laitteen Euroopan saatavuudesta ei ole toistaiseksi tietoa, mutta Xiaomin nykyinen markkina-asema huomioiden Lite Zoom Edition saatetaan hyvinkin nähdä myös Suomessa. Hinta tulee luonnollisestikin olemaan korkeampi.

Xiaomi esitteli samassa julkaisutilaisuudessa myös uusimman version MIUI-käyttöliittymästään. MIUI 12:n kerrotaan tarjoavan uuden yksinkertaisemman ja tasaisemman ulkoasun ja animaatioita on uudistettu sulavammiksi ja nopeammiksi. Uutta on myös parannettu tumma tila, ilmoitusten pikavastaustoiminto, vakio-Android 10:n mukaiset pyyhkäisyeleet, kelluva sovellusikkunanäkymä sekä sovellusten käyttäytymistä tarkemmin seuraava yksityisyyden hallinta.Vakaan version (stable build) odotetaan tulevan jakeluun kesäkuussa, joskin lopullinen päivityksen saatavuusaikataulu riippuu täysin laitteesta.

Lähde: Xiaomi, Mi Community