Xiaomi julkisti 5G-yhteyksillä varustetun keskihintaisen Mi 10 Lite -älypuhelimen

Uusi Mi 10 Lite on tiettävästi markkinoiden tämän hetken edullisin 5G-puhelin.

Xiaomi esitteli perjantaina Mi 10 -huippumalliensa globaalin julkaisun yhteydessä myös uuden edullisemman Mi 10 Lite -mallin. Yritys mainostaa keskihintaluokan uutuutta jokaiselle suunnatuksi 5G-puhelimeksi. Mi 10 Lite käyttää samaa Snapdragon 765G -järjestelmäpiiriä, joka on käytössä myös HMD Globalin tuoreessa Nokia 8.3 -älypuhelimessa. Piirin sisältämä X52-modeemi mahdollistaa 5G-yhteydet sekä standalone että non-standalone tekniikoilla ja tekee Mi 10 Litestä tiettävästi tämän hetken edullisimman 5G-puhelimen.

Toistaiseksi Xiaomi kertoi Mi 10 Liten teknisistä ominaisuuksista varsin suurpiirteisesti. Laitteen 6,57-tuumainen näyttö perustuu Full HD -tarkkuuden AMOLED -paneeliin – etukamera sijaitsee vesipisaralovessa ja sormenjälkitunnistin on sijoitettu näytön alle. RAM-muistia on kuusi gigatavua ja tallennustilaa 64 tai 128 Gt. Takakameroita on neljä – 48 megapikselin pääkamera, 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 2 megapikselin makrokamera sekä syvyystietokamera. Sisäisen litium-polymeeriakun kapasiteetti on 4160 mAh ja se tukee 20 watin lataustehoa. Käyttöjärjestelmänä toimii Android 10 -pohjainen MIUI 11.

Mi 10 Liten tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,1 x 74,7 x7,98 mm

Paino: 192 grammaa

Rakenne: muovirunko, etu- ja takalasi, P2i-nanopinnoite

6,57″ AMOLED-näyttö, 19,5:9-kuvasuhde, 1080 x 2340 pikseliä, 392 PPI

Qualcomm Snapdragon 765G -järjestelmäpiiri (1 x 2,4 GHz Kryo 475 Gold, 1×2,2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1,8 GHz Kryo 475 Silver, Adreno 620 GPU)

6 Gt LPDDR4X RAM-muistia

64 tai 128 Gt UFS 2.1 -tallennustilaa

Snapdragon X52 -modeemi, 5G NSA & SA

LTE-yhteydet, Dual SIM

WiFi 802.11a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 5.0, NFC

A-GPS, BeiDou (B1), GLONASS (L1), GPS (L1+L5)

Neloistakakamera: 48 megapikselin sensori 0,8 um pikselikoolla 8 megapikselin ultralaajakulmakamera 2 megapikselin makrokamera 2 megapikselin syvyysterävyyskamera kaksois-LED-salama 4K 30 FPS videokuvaus, 1080p 120 FPS hidastuskuvaus

16 megapikselin etukamera

3,5 mm ääniliitäntä

4160 mAh akku, USB 2.0 Type-C, 20 W Quick Charge 3.5 -pikalataus

MIUI 11 & Android 10

Xiaomi Mi 10 Liten lähtöhinta (64 Gt) Euroopassa on 349 euroa ja se tulee saataville toukokuussa. 128 Gt:n versio maksaa 399 euroa. Värivaihtoehtoja ovat helmiäisvalkoinen, harmaa ja turkoosi. Hinnoittelu on erittäin kilpailukykyinen, sillä esimerkiksi vastaavin ominaisuuksin varustettu Nokia 8.3 maksaa 699 euroa.

Helmikuussa Kiinassa alunperin julkaistuista lippulaivamalleista Mi 10:n lähtöhinta on 799 euroa (8 & 128 Gt) ja 256 Gt:n versiosta pyydetään sata euroa lisää. Mi 10 Pron suositushinta on 999 euroa (8 & 256 Gt). Laitteet tulevat Euroopassa saataville huhtikuussa. Pohjoismaiden myynnin alkamisesta ilmoitetaan tarkemmin lähiaikoina.

Lähde: Xiaomi, Mi Community