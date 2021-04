Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Suomen myyvimmät älypuhelinvalmistajat olivat Apple, Samsung ja OnePlus.

Aasialainen analyysiyritys Counterpoint on julkaissut älypuhelinten myyntitilastoja vuodelta 2020 ja myös kotimaamme markkinat ovat päässeet mukaan. Suomen lisäksi tilastoja on kerätty Alankomaista ja Tanskasta. Tilastoista on nähtävissä 5G-puhelinten yleistyminen, sillä Suomen markkinoilla 5G-yhteydet löytyivät peräti yli puolesta vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä myydyistä älypuhelimista.

Suomessa älypuhelinmyynnit olivat vuoden loppua kohden selvässä kasvussa ja viimeisellä neljänneksellä kasvua myynneissä oli peräti 14 prosenttia. Koko alkuvuoden ajan kotimaamme markkinoiden myydyin valmistaja oli Samsung, mutta viimeisen neljänneksen kasvusta huolehti myös Applen iPhone 12 -sarja, joka onnistui nostamaan Yhdysvaltalaisvalmistajan viimeisen neljänneksen myydyimmäksi.

Vuoden loppua kohden myyntitilastot ottivat uusia suuntia muiltakin osin, sillä vielä alkuvuodesta kolmanneksi myydyimmän älypuhelinvalmistajan titteliä pitänyt Huawei kääntyi jyrkkään laskuun vuoden toisella neljänneksellä. Tämän seurauksena kolmannesta neljänneksestä eteenpäin Suomen kolmanneksi myydyin älypuhelinvalmistaja onkin ollut OnePlus. Huawei pitää yhä paikkaansa tilastojen neljäntenä, mutta markkinatrendi näyttää vahvasti siltä, että niin ikään Kiinalainen Xiaomi on rynnistämässä Huawein edelle.

