PC Games & Hardwaren käsiinsä saamien dokumenttien mukaan Ryzen 8000 olisi päällisin puolin liki identtinen nykyisten kanssa: maksimissaan 16 ydintä, 64 Mt L3-välimuistia ja 170 watin maksimi-TDP. Zen 5 itsessään on kuitenkin täysin uusi arkkitehtuuri.

Ryzen 7000 -sarja julkaistiin viime vuonna ja se päivittyi X3D-malleilla tänä vuonna. Zen 5:een ja sen myötä Ryzen 8000 -sarjaan on vielä kuitenkin matkaa.

Saksalainen PC Games & Hardware on saanut käsiinsä dokumentteja, joissa kerrotaan oleellisimmat yksityiskohdat tulevista Ryzen 8000 -prosessoreista. Tässä vaiheessa kyse on vielä luonnollisesti varmistamattomista tiedoista, joten jokainen käyttäköön omaa harkintaansa niiden luotettavuuden osalta.

PCGH:n julkaisemien tietojen mukaan Ryzen 8000- eli Granite Ridge -prosessoreissa tulee olemaan Eldora-koodinimellisiä CCD-siruja, joissa on Nirvana-koodinimellisiä Zen 5 -ytimiä. Ilmeisesti konfiguraatio tulee pysymään pääosin ennallaan, sillä luvassa on mallista riippuen 6-16 ydintä kuten nykymallistossakin. Prosessoriydinten tukena on vuodon mukaan megatavu L2-välimuistia per ydin sekä maksimissaan 64 Mt L3-välimuistia, mahdolliset tulevat X3D-mallit pois lukien tietenkin.

Prosessoreiden TDP-arvoiksi kerrotaan 65-170 wattia ja ne valmistettaisiin joko TSMC:n N3E- tai N3P-prosessilla. Ne tulevat myös sopimaan nykyisiin AM5-emolevyihin, kunhan ne julkaistaan näillä näkymin yli vuoden kuluttua eli 2024 jälkimmäisellä puoliskolla.

Päällisin puolin erot nykyisiin Zen 4 -prosessoreihin ja Ryzen 7000 -sarjaan ovat jäämässä näiden tietojen mukaan siis liki olemattomiksi. Se ei kuitenkaan kerro mitään Zen 5 -arkkitehtuurin eroista Zen 4:ään ja mitä ne muutokset tulevat tullessaan.

AMD on jo varmistanut, että Zen 5 tulee olemaan täysin uusi ”puhtaalta pöydältä” rakennettu mikroarkkitehtuuri, jossa on uudistettu isosti etenkin front end -osuutta ja levennetty arkkitehtuuria. Lisäksi Zen 5:ssä panostetaan mm. tekoälyyn ja koneoppimiseen. Yhtiö onkin linjannut jo useampaan kertaan näkevänsä tekoälykiihdytinten luonnolliseksi paikaksi prosessorit ja laskentakortit kuluttajanäytönohjainten sijaan.

Lähde: PC Games & Hardware