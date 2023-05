Pro+-malli eroaa aiemmin lanseeratusta Pro-mallista paksuuden, painon, pääkameran ja lataustehon osalta.

Xiaomi on tiedottanut tänään tuovansa Redmi Note 12 Pro+ 5G -älypuhelimensa myyntiin Suomessa. Melkoisella nimihirviöllä kuorrutettu uutuus asemoituu huhtikuun alussa täkäläisille markkinoille lanseerattujen kolmen muun Redmi Note 12 -mallin yläpuolelle. Kyse ei varsinaisesti ole enää tuoreesta mallista, sillä Kiinan markkinoilla se on esitelty jo viime syksynä.

Ulkoisesti Redmi Note 12 Pro+ 5G on lähes saman näköinen ja kokoinen perus-Pron kanssa – eroa on ainoastaan paksuudessa ja painossa. Teknisesti käytännössä ainoat erot Pro+:n ja Pron välillä löytyvät kamerasta ja latausominaisuuksista. Pääkamera on muutettu käyttämään 200 megapikselin Samsung Isocell HPX -sensoria, joka käyttää tetrapixel-suodatinasettelua ja 0,56 mikrometrin pikseleitä. 5000 mAh akku tukee Pro+-mallissa korkeaa 120 watin lataustehoa, jolla akun kerrotaan täyttyvän tyhjästä alle 20 minuutissa.

Suomen markkinoilla Xiaomi on varustanut Pro+ 5G:n kahdeksan gigatavun RAM-muistilla ja 256 gigatavun tallennustilalla. Käyttöjärjestelmänä on valitettavasti vanha Android 12 -versio.

Redmi Note 12 Pro+ 5G:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 162,9 x 76 x 9,0 mm

Paino: 210,5 grammaa

Gorilla Glass 5 näytön suojana, IP53-suojaus

6,67” Flow AMOLED -näyttö, 2400 x 1080, 120 Hz, 900 nit (max), Dolby Vision, HDR10+

MediaTek Dimensity 1080 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR4X RAM-muistia

256 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa

5G NSA & SA Sub 6 GHz (n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78), LTE, Dual SIM

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Glonass, BDS, Galileo

Kolmoistakakamera: 200 megapikselin pääkamera (Isocell HPX, 1/1,4”), f1.7, PDAF, OIS 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2, 119° 2 megapikselin makrokamera, f2.4 4K 30 FPS videokuvaus

16 megapikselin etukamera

stereokaiuttimet, Dolby Atmos, 3,5 mm ääniliitäntä, infrapunalähetin

5000 mAh akku, USB-C, 120 watin pikalataus

Android 12, MIUI 14

Redmi Note 12 Pro+ 5G:n myynti alkaa Suomessa välittömästi 499 euron suositushintaan. Virallisina jälleenmyyjinä toimivat Verkkokauppa.com, DNA ja Elisa.

Lähteet: lehdistötiedote, tuotesivut