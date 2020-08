ZTE Axon 20 5G maailman ensimmäisellä näytön alle upotetulla etukameralla julkaistaan 1. syyskuuta

Vaikka näytön alle sijoitettuja kameramoduuleita on esitelty ennenkin, tuo ZTE:n Axon 20 5G teknologian ensimmäistä kertaa myös kuluttajien saataville.

ZTE:n uutisoitiin viime viikolla valmistautuvan ensimmäisen näytön alle sijoitetulla etukameralla varustetun älypuhelimen julkistukseen. Nyt kyseinen älypuhelin on varmistettu Axon 20 Pro 5G:ksi, jonka julkistus tapahtuu 1. syyskuuta, eli reilun kahden viikon kuluttua.

Vaikka näytön alle sijoitettuja kameroita on esitelty jo ennenkin, on ZTE:n Axon 20 5G ensimmäinen kaupallinen toteutus kyseisestä teknologiasta. Kameran sijoituksessa näytön alle on kohdattu haasteita erityisesti valon läpäisevyyden suhteen, sillä läpinäkyvyydestäänkin huolimatta näyttöjen on todettu häiritsevän valoa huomattavan paljo, mikä on näkynyt kuvanjäljessä. ZTE:n käyttämän paneeliteknologian odotetaan tukevan näytön alle sijoitettua kameraa optimoimalla pikselijärjestystä linssin ympäristöstä, mikä voi kuitenkin teoriassa tarkoittaa nykyään usein totuttua 4K:ta tai Full HD:tä alempaa tarkkuutta. Etukameran resoluution odotetaan kuitenkin olevan 32 megapikseliä.

ZTE:n uskotaan käyttävän uudessa älypuhelimessaan Visionixin valmistamaa OLED-paneelia. TENAA:sta jo löytyvien puhelimen speksien valossa näyttö on kooltaan 6,92 tuumaa ja resoluutioltaan 2460 x 1080. Kuvasuhteeltaan näyttö olisi tällöin varsin omaperäinen 20,5:9.

ZTE Axon 20 5G:n sisällä sykkii vielä nimeämätön järjestelmäpiiri kahdeksalla prosessoriytimellä, jotka yltää korkeimmillaan 2,4 GHz:n kellotaajuuksiin. GSMArenan mukaan piiri voisi todennäköisesti olla Snapdragon 765G, mikä kuulostaa järkevältä, sillä nimensä mukaisesti puhelin tukee 5G:tä, mutta järjestelmäpiirin kellotaajuudet eivät ole lippulaivaluokassa. Järjestelmäpiirin parina puhelimessa on 128 tai 256 gigatavua tallennustilaa ja 4120 mAh:n akku. Puhelimen takana vaikuttaisi TENAA:n kuvien perusteella olevan neljä kameraa, joista päätakakameran resoluutio on tietojen mukaan 64 megapikseliä.

ZTE Axon 20 5G saatavuus Suomessa on vielä täysi kysymysmerkki, eikä valmistajan aiemmista puhelimista voi suurempia johtopäätöksiäkään vetää. io-techin testissäkin käynyt ZTE Axon 10 Pro julkaistiin Kiinan markkinoiden lisäksi Lähi-Idässä ja Pohjoismaissa, joten teoriassa tulevan uutuuden saatavuus pohjoismaissa ei ole täysi mahdottomuus. Valitettavasti kesällä julkaistua ZTE Axon 11 SE 5G:tä ei ole ainakaan toistaiseksi tavattu kotimaamme markkinoilla, vaikka Eurooppaan se onkin julkaistu.

Lähteet: GSMArena, Android Community, ZTE