FSR Redstone nimeää FSR 4:n FSR Upscaling -teknologiaksi ja se saa rinnalleen tekoälypohjaiset FSR Frame Generation-, FSR Ray Regeneration ja FSR Radiance Caching -teknologat.

AMD on julkaissut tänään virallisesti odotetut FSR ”Redstone” -teknologiat. Uusien teknologioiden lisäksi yhtiö on päivittänyt myös aiemmin FidelityFX Super Resolution -nimellä tunnettujen teknologioiden nimeämistä.

AMD FidelityFX Super Resolution on jatkossa yksinkertaisesti AMD FSR. FSR 4 puolestaan tunnetaan jatkossa nimellä FSR Upscaling. Muutos yhtenäistää sen nimeämisen muihin Redstone-teknologioihin, eli koneoppimispohjaiseen FSR Frame Generation -ruutujen generointiin, neuroverkkoon perustuva FSR Ray Regeneration -kohinanpoistaja ja koneoppimista säteen- ja polunseurannan keventämiseksi hyödyntävä FSR Radiance Caching. AMD:n mukaan

Koneoppimista hyödyntävä FSR Frame Generation otetaan käyttöön ajureista valinnalla samaan tapaan, kuin FSR Upscaling niissä peleissä, joissa sille ei ole natiivitukea. FSR Upscaling toimii nyt jo yli 200 pelissä, kunhan alla on Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjain ja uusimmat AMD Software 25.12.1 -ajurit. FSR Frame Generation toimii samoilla ajureilla ja näytönohjaimilla puolestaan seuraavissa peleissä:

ARC Raiders

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 7

Cash Cleaner Simulator

Cronos: The New Dawn

Cyberpunk 2077

Deathground

EXFIL

F1 25

Farming Simulator 25

God of War Ragnarok

Grand Theft Auto V Enhanced

Hell is Us

Hogwarts Legacy

INDUSTRIA 2 (demo)

Keeper

Mafia: The Old Country

Marvel Rivals

No More Room in Hell 2

Project Motor Racing

Qanga

Rem Survival

Ships at Sea

Squad

THE FINALS

The Last Caretaker

The Talos Principle: Reawakened

Titan Quest II

Winter Survival

Wreckfest 2

Wuthering Waves

FSR Ray Regeneration tuli käyttöön Call of Duty: Black Ops 7:ssa jo ennen kuin koko FSR Redstonea oli edes julkaistu virallisesti. Se on kehittynyt koneoppimista hyödyntävä kohinanpoistaja, joka saa vähemmillä säteillä aikaan puhtaamman lopputuloksen.

FSR Radiance Caching -teknologia pyrkii vähentämään säteen- tai polunseurantaan perustuvan valaistuksen vaatimaa työmäärää. Se on reaaliajassa pelaamisen aikana oppivaan koneoppimisjärjestelmään perustuva tekoälymalli, joka aloittaa joka kerta nollasta ja oppii koko ajan arvioimaan pelin valaistusta paremmin, mikä vähentää tarvetta laskea kaikkia seuraavan ruudun säteitä loppuun asti. Teknologia on nyt kehittäjien saatavilla, mutta sitä tukevia pelejä ei ole vielä. Jos dioista voidaan kuitenkin tulkita jotain, se on tulossa ainakin Warhammer 40k: Darktide -peliin.

