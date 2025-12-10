AMD on julkaissut tänään virallisesti odotetut FSR ”Redstone” -teknologiat. Uusien teknologioiden lisäksi yhtiö on päivittänyt myös aiemmin FidelityFX Super Resolution -nimellä tunnettujen teknologioiden nimeämistä.
AMD FidelityFX Super Resolution on jatkossa yksinkertaisesti AMD FSR. FSR 4 puolestaan tunnetaan jatkossa nimellä FSR Upscaling. Muutos yhtenäistää sen nimeämisen muihin Redstone-teknologioihin, eli koneoppimispohjaiseen FSR Frame Generation -ruutujen generointiin, neuroverkkoon perustuva FSR Ray Regeneration -kohinanpoistaja ja koneoppimista säteen- ja polunseurannan keventämiseksi hyödyntävä FSR Radiance Caching. AMD:n mukaan
Koneoppimista hyödyntävä FSR Frame Generation otetaan käyttöön ajureista valinnalla samaan tapaan, kuin FSR Upscaling niissä peleissä, joissa sille ei ole natiivitukea. FSR Upscaling toimii nyt jo yli 200 pelissä, kunhan alla on Radeon RX 9000 -sarjan näytönohjain ja uusimmat AMD Software 25.12.1 -ajurit. FSR Frame Generation toimii samoilla ajureilla ja näytönohjaimilla puolestaan seuraavissa peleissä:
- ARC Raiders
- Black Myth: Wukong
- Call of Duty: Black Ops 7
- Cash Cleaner Simulator
- Cronos: The New Dawn
- Cyberpunk 2077
- Deathground
- EXFIL
- F1 25
- Farming Simulator 25
- God of War Ragnarok
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Hell is Us
- Hogwarts Legacy
- INDUSTRIA 2 (demo)
- Keeper
- Mafia: The Old Country
- Marvel Rivals
- No More Room in Hell 2
- Project Motor Racing
- Qanga
- Rem Survival
- Ships at Sea
- Squad
- THE FINALS
- The Last Caretaker
- The Talos Principle: Reawakened
- Titan Quest II
- Winter Survival
- Wreckfest 2
- Wuthering Waves
FSR Ray Regeneration tuli käyttöön Call of Duty: Black Ops 7:ssa jo ennen kuin koko FSR Redstonea oli edes julkaistu virallisesti. Se on kehittynyt koneoppimista hyödyntävä kohinanpoistaja, joka saa vähemmillä säteillä aikaan puhtaamman lopputuloksen.
FSR Radiance Caching -teknologia pyrkii vähentämään säteen- tai polunseurantaan perustuvan valaistuksen vaatimaa työmäärää. Se on reaaliajassa pelaamisen aikana oppivaan koneoppimisjärjestelmään perustuva tekoälymalli, joka aloittaa joka kerta nollasta ja oppii koko ajan arvioimaan pelin valaistusta paremmin, mikä vähentää tarvetta laskea kaikkia seuraavan ruudun säteitä loppuun asti. Teknologia on nyt kehittäjien saatavilla, mutta sitä tukevia pelejä ei ole vielä. Jos dioista voidaan kuitenkin tulkita jotain, se on tulossa ainakin Warhammer 40k: Darktide -peliin.
Voit tutustua teknologiaan syvemmin esimerkiksi TechPowerUpin artikkelissa.
