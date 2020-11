3DMark-päivitys uudistaa tulosnäkymän ja tuo mukaan vertailun pelisuorituskykyyn

3DMark Advanced- ja Professional -versioissa pelisuorituskykyä tuloksen perusteella arvioiva työkalu perustuu yhtiön omista testeistään keräämään dataan.

Kotimaisista juuristaan tunnettu UL Benchmarks on julkaissut merkittävän päivityksen 3DMark-testiperheeseen. Tällä kertaa kyse ei ole kuitenkaan uudesta testistä, vaan tulossivun hyödyllisyyttä parantavasta uudistuksesta.

3DMarkin uusi tulossivu on suunniteltu kertomaan käyttäjälle helppotajuisesti pisteet, minkä luokan tuloksesta on kyse ja miten se vertautuu muihin kokoonpanoihin. Ruudulla näkyy myös kokoonpanon tietoja kuten lämpötilat ja kellotaajuudet kätevänä graafina sekä kenties se isoin uudistus: työkalu, joka arvioi kokoonpanon suorituskykyä suosituissa peleissä.

Suorituskykyarviot ovat aluksi saatavilla Apex Legends-, Battlefield V-, Fortnite-, GTA V- ja Red Dead Redemption 2 -peleihin, mutta valikoimaa tullaan kasvattamaan tulevilla päivityksillä. Käyttäjä voi valita arvioidun suorituskyvyn joko 1080p- tai 1440p-resoluutiolle pelin korkeimmilla graafisilla asetuksilla, pois lukien säteenseurantatuki. Pelisuorituskyvyn arviointi perustuu UL Benchmarksin laajaan otantaan testidataa, jota se kerryttää suorittamalla testiajoja sadoilla eri kumppaneiden kokoonpanoilla joka vuosi. Esimerkkinä on esillä 3DMark Time Spy -testin pistemäärän ja Fortnite-pelin ruudunpäivitysnopeuden (1440p, Ultra ilman säteenseurantaa) lähes lineaarinen suhde. Voit lukea lisää pelisuorituskyvyn ja 3DMark-tuloksen suhteesta UL Benchmarksin oppaasta.

Uusi tulosruutu tulee automaattisesti kaikille 3DMarkin käyttäjille, mutta vertailu pelisuorituskykyyn on saatavilla vain Advanced- ja Professional-versioissa. 3DMark Advanced -lisenssi on parhaillaan 85 %:n alennuksessa Steamissa hintaan 3,74 euroa. Tarjous on voimassa 1. joulukuuta asti.

