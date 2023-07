Vuotojen mukaan Intel on päätynyt aktivoimaan prosessorissa 12 E-ydintä i7-13700K:n kahdeksan sijasta, mikä näkyy myös moniydintesteissä.

Intelin tiedetään valmistelevan työpöytäpuolelle päivitysversioita nykyisistä Raptor Lake -prosessoreista. Nyt nettiin on vuotanut ensimmäinen kuva tulevasta Core i7-14700K -mallista testitulosten kera.

Twitter-vuotaja WXnod on julkaissut kuvan ruudusta, jossa näkyy vielä julkaisemattomalla Core i7-14700K -prosessorilla ajettuja testejä sekä prosessorin teknisiä tietoja. CPU-Z:n tiedoista osa on valitettavasti sensuroitu, mutta toisen kiitos toisen vuotaja Harukaze5719:n, tiedetään CPU-Z:n varmistamien 8 P-ytimen rinnalla olevan nyt 12 E-ydintä, eli neljä enemmän kuin i7-13700K:ssa. Koska vain P-ytimet tukevat Hyper-threading-teknologiaa, prosessori kykenee ajamaan samanaikaisesti yhteensä 28 säiettä.

Kuvassa näkyvässä Cinebench R23 -ajossa se on saanut yhdellä ytimellä 2192 pistettä, mikä on verrattain lähellä Tom’s Hardwaren i7-13700K:lla ajamaa 2107 pisteen verrokkitulosta. Kaikilla ytimillä lisätyt E-ytimet kuitenkin näkyvät selvästi, sillä i7-14700K nettoaa vuodon mukaan jopa 36 296 pistettä, kun i7-13700K jää 30 880 pisteeseen. Tulos on siis jopa 17,5 % parempi. Myös CPU-Z kieli samankaltaisia tuloksia omissa testeissään, yhdellä ytimellä 908 pistettä (+ 5%) ja kaikilla 14 988 (+ 20,6 %). AIDA64:n muistin lukunopeus on parantunut sekin lähes 20 % ollen nyt 113,7 Gt/s. AIDA64-tulos on kuitenkin prosessoria enemmän riippuvainen muisteista, eikä vuodossa kerrota, mitkä muistit i7-14700K:lla oli käytössään.

Intelin odotetaan julkaisevan Raptor Lake Refresh -koodinimelliset 14. sukupolven Core -prosessorit joskus syksyn aikana. Viimeisimpien huhujen mukaan tällä hetkellä otollisimmalta ajankohdalta ensimmäisten mallien julkaisuun vaikuttaisi viikko 42 eli lokakuun puolivälin jälkeen. Kerroinlukolliset mallien julkaisua povataan tuttuun tapaan ensi vuoden alkuun CES 2024 -messuille.

Lähteet: Tom’s Hardware (1), (2)