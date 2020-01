Acerin Predator X32 vastaa ominaisuuksiltaan käytännössä täysin Asuksen PG32UQX:ää, mutta Acer kertoi näytön teknisistä yksityiskohdista kilpailijaansa avoimemmin.

Asus esitteli CES 2020 -messuilla maailman ensimmäisen DisplayHDR 1400 -näytön, mutta Acer ei aio jäädä pekkaa pahemmaksi vaan esitteli samoilla messuilla oman näkemyksensä vastaavasta näytöstä. Lisäksi Acer esitteli uuden jättimäisen OLED-näytön.

Acer Predator X32 on käytännössä täysin vastaava Asuksen PG32UQX:n kanssa, mutta kaikeksi onneksi yhtiö on ollut Asusta avokätisempi teknisten yksityiskohtien paljastamisen suhteen. Näytöstä löytyy 32-tuumainen 4K UHD -resoluution (3840×2160) ja 144 hertsin IPS-paneeli, joka on saanut kylkeensä DisplayHDR 1400 -sertifioinnin, kiitos MiniLED-taustavalaistuksen. Taustavalaistus on jaettu yhteensä 1152 erikseen hallittavaan alueeseen. 10-bittisten värien lisäksi Acer lupaa väritarkkuuden Delta E:n olevan alle 1:n ja väritoiston kykenevän näyttämään 99 % AdobeRGB- ja 89,5 % Rec.2020 -väriavaruuksista.

Näyttö tukee G-Sync Ultimate -tasoa, mutta kuten Asuksenkin kohdalla, käyttäjä joutuu karsimaan joko värisyvyydestä tai kromasta, mikäli hän mielii saada toistettua 4K UHD -resoluutiota 144 hertsin virkistystaajuudella. Tämän hetkisten tietojen mukaan G-Sync-moduuli ei ole yhteensopiva DisplayPort 1.4:n Display Stream Compression 1.2 -teknologian kanssa, mikä mahdollistaisi 4K UHD -kuvan 144 hertsin virkistystaajuudella karsimatta kuvan tarkkuudesta.

Näytön takapuolelta löytyy jalka, joka mahdollistaa näytön korkeuden säätämisen sekä kääntämisen (swivel). Liitäntäpuolelta löytyy kolme HDMI 2.0 -liitäntää, yksi DisplayPort 1.4 -liitäntä sekä neliporttinen USB-hubi.

Predator X32 saapuu myyntiin vuoden toisen neljänneksen aikana ja sen suositushinta Euroopassa tulee olemaan 3299 euroa.

Predator CG552K on puolestaan Acerin näkemys jättikokoisesta OLED-näytöstä. Se tukee luonnollisesti 3840×2160- eli 4K UHD -resoluutiota 120 hertsin virkistystaajuudella, joka yhdessä overdrive-tekniikan avulla riittää Acerin mukaan alle puolen millisekunnin G2G-vasteaikaan. Se tukee sekä HDMI VRR- että FreeSync/Adaptive-sync-teknologioita ja sille on myönnetty myös G-Sync Compatible -leima.

Näyttö tukee 400 nitin maksimikirkkautta, minkä pitäisi riittää DisplayHDR 400 True Black -sertifikaattiin, mutta ainakaan toistaiseksi sitä ei ole haettu tai myönnetty näytölle. Näytön luvataan tarjoavan Delta E <1 -tason väritarkkuuden ja toistavan 98,5 DCI-P3 -väriavaruudesta.

Näytön takapuolelta löytyy kolme HDMI 2.0 -liitäntää, kaksi DisplayPort 1.4 -liitäntää, yksi USB Type-C -liitäntä sekä kaksi USB 2.0- ja kaksi USB 3.0 -porttia. Vaikka liitäntöjen kerrotaan olevan HDMI 2.0 -tasoa, viittaavat HDMI VRR -tuki ja 120 hertsin virkistystaajuus niin vahvasti HDMI 2.1:een, että tuki lienee tulossa myöhemmin firmware-päivityksenä, ellei ole mukana jo myyntiin tullessa.

Predator CG552K saapuu myyntiin Euroopassa vuoden kolmannen neljänneksen aikana 2699 euron suositushintaan.

Acer julkisti samaan syssyyn myös Predator X38 -näytön, joka on varustettu erikoisella ja erittäin leveällä 3860×1600-resoluutiolla ja ylikellottaessa peräti 175 hertsin virkistystaajuudella. Näyttö kaartuu maltillisesti (2300R) ja tukee perusmuotoista G-Synciä. Näyttö on myös DisplayHDR 400 -sertifioitu. Predator X38 saapuu myyntiin Euroopassa huhtikuussa 2199 euron suositushintaan.

