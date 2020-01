Videolla käydään läpi NVIDIAn GeForce GTX 1660 Super -näytönohjaimen testitulokset aiemmin julkaistun kirjoitetun artikkelin pohjalta.

Julkaisimme io-techissä joulukuussa testiartikkelin NVIDIAn uudesta GeForce GTX 1660 Super -näytönohjaimesta, jonka hintataso Suomessa on noin 260-310 euroa. Nyt artikkelin pohjalta on tehty videomuotoinen yhteenveto, joka on julkaistu io-techin Youtube-kanavalla.

Videolla käydään pikaisesti läpi Asuksen Dual EVO -mallisen näytönohjaimen ominaisuudet sekä suorituskyky 1440p- ja 1080p-resoluutioilla, tehonkulutus-, lämpötila- ja melumittaukset sekä ylikellotuspotentiaali. Testeissä vertailukohtina ovat NVIDIAn aiemmin julkaistut 1660- ja 1660 Ti -mallit sekä AMD:n 8 gigatavun näyttömuistilla varustettu Radeon RX 5500 XT sekä useita muita 150-350 euron näytönohjaimia.

Kokeilemme jatkossakin kirjoitettujen testiartikkeleiden työstämistä jälkikäteen videoformaattiin, joten anna kommenteissa palautetta ja kehitämme videokonseptia lisää, kiitos!

