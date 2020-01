Lenovo julkisti taittuvanäyttöisen ThinkPad X1 Fold -tietokoneen

ThinkPad X1 Fold on ensimmäinen tai yksi ensimmäisistä Intelin Lakefield-prosessoria käyttävistä tietokoneista.

Lenovo kiusoitteli jo viime vuonna tulevalla taittuvanäyttöisellä ThinkPadillaan. Nyt yhtiö on julkistanut CES 2020 -messuilla ThinkPad X1 Foldin virallisesti.

ThinkPad X1 Fold on käytännössä keskeltä kokoon taittuva taulutietokone, mutta sen mukana toimitetaan myös näppäimistö, joka asettuu toisen tarvittaessa toisen näytön päälle tehden laitteesta perinteisen kannettavan oloisen. Sen pOLED-näyttö on täysin avattuna 13,3-tuumainen ja kuvasuhteeltaan 4:3, mutta yhtiö ei paljastanut lehdistötiedotteessaan sen resoluutiota.

X1 Foldin sisältä löytyy varsin mielenkiintoista rautaa, sillä se on yksi ensimmäisistä ellei ensimmäinen Intelin Lakefield-koodinimellistä järjestelmäpiiriä käyttävä tuote. Lakefield tullaan näkemään ilmeisesti markkinoille nimellä Intel Core with Hybrid Technology -nimellä, mikä viittaa sen ydinkonfiguraatioon. Lakefieldissä on käytössä yksi Ice Lakesta tuttu Sunny Cove -ydin, neljä keyvempää Tremont-ydintä sekä Gen11-grafiikkaohjain. Se hyödyntää Foveros-3D-paketointia ja sirupinon päälimmäisenä istuu POP-paketoitu 8 Gt:n LPDDR4X-2133 -muistipiiri.

Taittuvanäyttöisen tietokoneen strategiset mitat ovat toistaiseksi vielä tuntemattomat, mutta taitettuna kiinni sen kerrotaan olevan alle tuuman paksu. Painoa laitteella on tasan yksi kilo. Aiemmin mainittu irroitettava näppäimistö pysyy mukana magneettikiinnityksen avulla laitteen sisällä kun se ei ole käytössä.

Lenovo ThinkPad X1 Fold saapuu myyntiin vuoden puolivälin tienoilla perinteisellä Windows 10 -käyttöjärjestelmällä. Sen verottomaksi suositushinnaksi on suunniteltu ainakin tässä vaiheessa 2499 dollaria. Taittuvanäyttöisille laitteille optimoidulla Windows 10X -käyttöjärjestelmällä varustettu versio saapuu myyntiin myöhemmin.

