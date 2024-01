Pelinäyttöjen rinnalla saatiin julki myös Qualcommin teknologioihin perustuvat Predator Connect X7 5G-modeemi ja T7 Wi-Fi 7 Mesh Router -reititin.

Koko ala on keskittynyt parhaillaan Las Vegasissa pidettäville CES 2024 -messuille. Mukana on myös Acer, joka on julkistanut varsinaisten messujen alla ns. lehdistöpäivänä liudan Predator-uutuusnäyttöjä. Lisäksi yhtiö päivitti Predator Helios-pelikannettavat Intelin uusilla 14. sukupolven prosessoreilla ja GeForce RTX 40 -sarjan näytönohjaimilla sekä julkisti uuden Predator BiFrost Radeon RX 7800 XT OC:n.

Acer Predator -näyttötarjonta laajeni kerralla neljällä mallilla, joista kaksi käyttää OLED-paneelia ja kaksi MiniLED-taustavalaistua LCD-paneelia. Yhtiön uusi lippulaivanäyttö on Predator Z57 on nimensä mukaisesti 57-tuumainen. Sen 1000R kaareva VA-paneeli tarjoilee silmille 7680×2160-resoluution 32:9-kuvasuhteella ja 120 hertsin virkistystaajuudella sekä VESA DisplayHDR 1000 -sertifikaatilla.

Toinen MiniLED-uutuus on 34-tuumainen 21:9-kuvasuhteen ja 3440×1440-resoluution Predator X34 V3 1500R kaarevalla paneelilla. Näyttö kykenee päivittymään parhaimmillaan 180 hertsin virkistystaajuudella ja se on niin ikään DisplayHDR 1000 -sertifioitu. Näytön G2G-vasteajaksi ilmoitetaan 1 millisekunti.

OLED-puolelle saatiin puolestaan Predator X39 ja X34 X. Kaksikko on varustettu 39- tai 34-tuumaisella 3440×1440-resoluution 800R kaarevalla OLED-paneelilla, jolle luvataan parhaimmillaan 240 hertsin virkistystaajuus. Näytöt ovat VESA DisplayHDR True Black 400 -sertifioituja ja ne toistavat jopa 99 % DCI-P3-väriavaruudesta.

Kaikille yhtiön uusille näytöille on yhteistä AMD FreeSync Premium -sertifioitu tuki vaihtelevalle virkistystaajuudelle, sisäänrakennettu KVM-kytkin ja USB-C-liitäntä 90 watin USB-PD-tuella. Koko nelikko tulee myyntiin vuoden kolmannen neljänneksen aikana heinä-syyskuussa ja niiden hinnoittelusta ilmoitetaan myöhemmin.

Lisäksi yhtiö julkaisi Predator Connnect X7 5G CPE -modeemin ja T7 Wi-Fi 7 Mesh Router -reitittimen. Molemmat perustuvat Qualcommin teknologioihin ja ne on varustettu Hybrid QoS -ohjelmistolla, joka tukee Intel Killer Prioritization Engine -ominaisuutta jossain verkkopiireissä. X7 on hinnoiteltu Suomessa 419 ja T7 299 euroon.

