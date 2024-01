AMD julkaisi CES 2024 -messuilla uudet Ryzen 8000G -prosessorit AM5-kannalle ja paljon muuta

Vanhempaa AM4-kantaa piristettiin vielä neljällä uudella prosessorimallilla ja näytönohjainrintamallekin saatiin yksi lisäkonfiguraatio jo entuudestaan tutusta sirusta.

AMD piti tänään “Together we advance_AI” -keynoten CES 2024 -messujen alla. Tapahtumassa julkaistiin uutta rautaa sekä AM4- että AM5-kannalle, mutta mukaan mahtui muutakin.

AM5

AMD julkaisi AM5-emolevyille ensimmäiset järeämmällä grafiikkaohjaimella varustetut prosessorit. Ryzen 8000G -perheen prosessorit perustuvat kannettavien Ryzen 7040- ja 8040 -sarjoista tuttuihin Phoenix- ja Phoenix2-siruihin. Phoenixissa on käytössä Zen 4 -prosessoriytimet, RDNA 3-grafiikkaohjain ja XDNA-tekoälyprosessori. Pienemmässä Phoenix2:ssa on sekä Zen 4- että Zen 4c -ytimiä ja RDNA 3-grafiikkaohjain, mutta ei tekoälyprosessoria.

Ryzen 8000G -sarjaan sisältyy neljä mallia: Phoenix-siruun perustuvat Ryzen 7 8700G ja Ryzen 5 8600G sekä Phoenix2-siruun perustuvat Ryzen 5 8500G ja Ryzen 3 8300G. Löydät prosessoreiden oleellisimmat tiedot yllä olevasta diasta, johon lisätietona mainittakoon, että 8500G:ssä on käytössä kaksi Zen 4- ja neljä Zen 4c -ydintä, kun 8300G:ssä on yksi Zen 4- ja kolme Zen 4c-ydintä. Diasta uupuu myös grafiikkaohjainten yksityiskohdat: Radeon 780M sisältää 12 Compute Unit -yksikköä, 760M 8 CU:ta ja 740M 4 CU:ta. Lisäsimme myös AMD:n listauksen kaikista saatavilla olevista AM4- ja AM5-prosessoreista tietoineen uutisen loppuun.

AMD:n omien testien mukaan Ryzen 7 8700G:n integroitu Radeon 780M yltää 1080p-resoluutiolla matalin asetuksin korkeintaan konsolimaisen elokuvallisiin lukemiin vähänkään vaativammissa peleissä ja hätyyttelee vähän helpommissakin tapauksissa vain sulavan rajamaita, mutta AMD kehuu HYPR-RX:n Fluid Motion Frames -ominaisuuden kanssa mahdollistavan yli 75 % suorituskyvynparannuksen ja siten sulavat pelikokemukset. Vähän vanhemmissa peleissä ja jopa Cyberpunk 2077:ssa suorituskyvyn luvataan riittävän 60 FPS:n paremmalle puolen. Ryzen 7 8700G:n ja sen integroidun Radeon 780M:n kerrotaan myös olevan kilpailukykyinen jopa Intelin Core i5-13400F:n ja GeForce RTX 1650 -erillisnäytönohjaimen kanssa.

Uusi Ryzen 7 8700G on saanut verottomaksi suositushinnakseen 329 dollaria, Ryzen 5 8600G 229 dollaria ja Ryzen 5 8500G 179 dollaria. Ryzen 3 7300G:lle ei ole ilmoitettu lainkaan suositushintaa, joten se tullee saataville vain valmiskokoonpanoissa. Prosessorit saapuvat myyntiin 31. tammikuuta.

AM4

Pykälää vanhempi AM4-kannan ennestään jo kattava tarjonta laajeni vielä neljällä mallilla: Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 5 5600GT ja Ryzen 5 5500GT. Ryzen 7 5700X3D on sitä miltä kuulostaakin, eli kellotaajuuksiltaan karsittu versio 5800X3D:stä. Ryzen 7 5700 puolestaan yllättää perustumalla Vermeerin sijasta kannettavistakin tuttuun Cezanne-siruun, josta tosin on kytketty vanhahtava Vega-grafiikkaohjain pois käytöstä. Myös 5500GT ja 5600GT perustuvat samaan Cezanne-siruun, mutta niissä integroitu GPU on käytössä.

Suorituskyvyn osalta AMD vertailee Ryzen 7 5700X3D:ta Intelin samanhintaiseen Core i5-13600K-malliin. Yhtiön mukaan 5700X3D on 12 valikoidulla pelillä 1-13 % nopeampi, kuin Intelin kilpailija. Ryzen 7 5700:n verrokiksi valikoitui puolestaan Core i5-12400F, johon eroa tuli parhaimmillaankin vain 5 % viiden testipelin valikoimalla. Ryzen 5 5500GT:tä ja 5600GT:tä verrattiin aiempaan 5600G-malliin, johon eroa tuli ensin mainitulla 1-10 ja jälkimmäisellä 3-11 %.

AMD on hinnoitellut Ryzen 7 5700X3D:n verottomana 249 dollariin ja 5700:n 175 dollariin, kun Ryzen 5 5600GT:ta koristaa 140 ja 5500GT:tä 125 dollarin hintalaput. Myös uudet AM4-prosessorit saapuvat myyntiin 31. tammikuuta.

Näytönohjaimet

Näytönohjainpuolelle saatiin täydennystä Radeon RX 7600 XT -mallin muodossa. Se perustuu RX 7600:n tavoin täyteen Navi 33 -grafiikkasiruun ja erot rajoittuvatkin kellotaajuuksiin ja muistiin. Siinä missä RX 7600:ssa GPU:n Game- ja Boost-kellotaajuudet ovat 2,25 ja 2,66 GHz, on RX 7600 XT saatu hilattua ne 2,47 ja 2,76 GHz:iin asti. Samalla muistin määrä on tuplattu 16 gigatavuun ja TBP-arvo (Total Board Power) nostettu 165 watista 190 wattiin. AMD lisäksi edellyttää, ettei AIB-valmistajat voi enää säästää DisplayPort-liitännöissä, vaan 2.1:tä on tuettava.

AMD vertaa näytönohjainta ensisijaisesti ikääntyvään GeForce RTX 2060 -malliin ja kehuu uutuuden olevan parhaimmillaan jopa 90 % sitä nopeampi 1080p-resoluutiolla ja mahdollistavan sulavan AAA-pelaamisen 1440p-resoluutiolla pykälää vanhemmissa tai muuten vähemmän muskeleita vaativissa peleissä, kun RX 7600 8 Gt:n muistilla jää usein vähän vajaaksi. Mukana on myös vertailuja NVIDIAn GeForce RTX 4060 8 Gt -malliin. Yhtiön oma RX 7600 oli verrokkina myös tekoälytesteissä, joissa eroa korkeampien kellotaajuuksien ja tuplatun muistin myötä tuli testistä riippuen 10-30 %. 16 Gt:n muisti mahdollistaa myös Stable Diffusion XL- ja Llama 13B -mallien pyörittämisen, mihin 8 Gt ei enää riitä.

Radeon RX 7600 XT saapuu myyntiin 24. tammikuuta Acerilta, ASRockilta, Asukselta, Gigabyteltä, PowerColorilta, Sapphirelta ja XFX:ltä. Referenssin veroton suositushinta on 329 dollaria, mikä tarkoittaa Suomen ALV-kannalla noin 370-380 euron hintaluokkaa. Radeon RX 7600 on hinnoiteltu tällä hetkellä Suomessa Hinta.fi-hintaseurannan mukaan mallista riippuen noin 290-340 euroon, joskin Asuksen ROG Strix -huippumallilla hintaa on peräti 370 euroa.

Lähde: AMD:n lehdistömateriaalit