AMD julkaisi Radeon RX 7600 XT:n 16 gigatavun näyttömuistilla

AMD tuplasi Radeon RX 7600:n näyttömuistin, jonka ansiosta uudella XT-mallilla 1440p-pelaamisen pitäisi nyt onnistua paremmin.

AMD:n näytönohjainpuolelle saatiin täydennystä Radeon RX 7600 XT -mallin muodossa. Se perustuu viime syksynä julkaistun RX 7600:n tavoin täyteen Navi 33 -grafiikkasiruun ja erot rajoittuvatkin kellotaajuuksiin ja muistiin.

Siinä missä RX 7600:ssa GPU:n Game- ja Boost-kellotaajuudet ovat 2,25 ja 2,66 GHz, on RX 7600 XT saatu hilattua ne 2,47 ja 2,76 GHz:iin asti. Samalla muistin määrä on tuplattu 16 gigatavuun ja TBP-arvo (Total Board Power) nostettu 165 watista 190 wattiin. AMD lisäksi edellyttää, ettei AIB-valmistajat voi enää säästää DisplayPort-liitännöissä, vaan 2.1:tä on tuettava.

AMD vertaa näytönohjainta ensisijaisesti ikääntyvään GeForce RTX 2060 -malliin ja kehuu uutuuden olevan parhaimmillaan jopa 90 % sitä nopeampi 1080p-resoluutiolla ja mahdollistavan sulavan AAA-pelaamisen 1440p-resoluutiolla pykälää vanhemmissa tai muuten vähemmän muskeleita vaativissa peleissä, kun RX 7600 8 Gt:n muistilla jää usein vähän vajaaksi. Mukana on myös vertailuja NVIDIAn GeForce RTX 4060 8 Gt -malliin. Yhtiön oma RX 7600 oli verrokkina myös tekoälytesteissä, joissa eroa korkeampien kellotaajuuksien ja tuplatun muistin myötä tuli testistä riippuen 10-30 %. 16 Gt:n muisti mahdollistaa myös Stable Diffusion XL- ja Llama 13B -mallien pyörittämisen, mihin 8 Gt ei enää riitä.

Radeon RX 7600 XT saapuu myyntiin 24. tammikuuta Acerilta, ASRockilta, Asukselta, Gigabyteltä, PowerColorilta, Sapphirelta ja XFX:ltä. Veroton suositushinta on 329 dollaria, mikä tarkoittaa Suomen ALV-kannalla noin 370-380 euron hintaluokkaa. Radeon RX 7600 on hinnoiteltu tällä hetkellä Suomessa Hinta.fi-hintaseurannan mukaan mallista riippuen noin 290-340 euroon, joskin Asuksen ROG Strix -huippumallilla hintaa on peräti 370 euroa.

Lähde: AMD:n lehdistömateriaalit