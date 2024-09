Agon by AOC ja Porsche Design julkaisivat yhteistyössä 34-tuumaisen QD-OLED-pelinäytön

AOC:n tuorein Porsche Design -pelinäyttö Agon-tuoteperheeseen mukailee Porsche 911:n tyyliä.

Pelinäytöistäänkin tunnetun AOC:n tavaramerkki Agon by AOC on saanut uuden, Porsche Designin kanssa yhteistyössä suunnitellun pelinäytön, joka on nimetty mukavan simppelisti – AOC Agon Pro PD34. Uutuusnäyttö on 34-tuumainen QD-OLED-näyttö, jonka takapinta ja jalusta lainaavat tyylissään ikonisen Porsche 911:n suunnittelua. PD34 tulee joulukuussa julkaistun ja samaa tyyliä edustavan järkäleen PD49:n jalanjäljissä.

PD34:n kuvasuhde on tavallista leveämpi 21:9 ja sen kaarevuus on melko lempeä 1800R. Kuvatarkkuus on 3440 × 1440 pikseliä ja maksimivirkistystaajuus 240 hertsiä. Tuettuna on mukautuvan virkistystaajuuden osalta sekä AMD FreeSync Premium Pro että G-Sync Compatible. Pikseleiden gray-to-gray-vasteaika on QD-OLEDille tyypillinen 0,03 millisekuntia ja lisäksi kuvan liikettä selkeyttämässä on VESA ClearMR 13000 -sertifikaatti. Kirkkaus näytössä yltää parhaimmillaan jopa 1000 nitiin, minkä luvataan takaavan näyttävä HDR-värimaailma yhdessä VESA DisplayHDR True Black 400 -sertifikaatin kanssa. PD34 tulee tehdaskalibroituna ja kattaa 100 prosenttia sRGB- sekä 99 % AdobeRGB- ja DCI-P3-väriavaruuksista.

Liitäntöjä PD34:stä löytyy kaksi HDMI 2.1:tä ja yksi DisplayPort 1.4 sekä kolme USB-A 3.2:ta ja yksi USB-C 3.2 Gen 2, joka tukee myös 65 watin virransyöttöä. Näytössä on myös KVM-kytkin. Alumiininen jalusta tukee korkeus- ja kallistussäätöä sekä näytön kääntöä. Lisäksi PD34:ssä on kaksi 8 W:n DTS-sertifioitua kaiutinta.

AOC Agon Pro PD34 on saatavilla suoraan Porsche Designilta ja valikoiduilta jälleenmyyjiltä. Näytön suositushinta on 1199 euroa.

