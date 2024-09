65 % -kokoluokan Falchion Ace HFX on varustettu magneettisilla ROG HFX -kytkimillä, jotka tukevat myös kyseenalaisia Rapid Trigger- ja Speed Tap -tiloja.

Asuksen Republic of Gamers on julkaissut uutta rautaa näppäimistö- ja hiirimarkkinoille. Trendikkäiden pienikokoisten näppäimistöjen markkinoille yhtiöllä on tarjota uusi Falchion Ace HFX, kun hiirikäsiä hellitään Computexissa esitellyllä Harpe Ace Extremellä.

ROG Falchion Ace HFX on 65 % -kokoluokan näppäimistö, jossa käytetään nimen mukaisesti magneettisia ROG HFX -kytkimiä. Kytkimet on voideltu tehtaalla valmiiksi ja niille luvataan 100 miljoonaan painalluksen elinikä. Kytkimen kytkentäsyvyys on käyttäjän säädettävissä 0,1-4,0 mm:n välillä. Näppäimistölle mainitaan sekä PBT- että ABS-näppäinhatut, mutta ei kerrota, onko osa näppäinhatuista toista ja loput toista materiaalia, vai riippuuko materiaali esimerkiksi näppäinasettelusta.

Asus on varustanut näppäimistön myös kyseenalaista mainetta nauttivalla Rapid Trigger -tilalla, joka mahdollistaa näppäinpainalluksen resetoinnin heti kytkimen liikahtaessa ylöspäin. Speed Tap taas huomioi tuoreimman painalluksen ilman viiveitä vaikkei edellistä olisikaan vielä päästetty irti. Jotkut kilpapelit ovat jo julistaneet ominaisuudet pannaan.

Falchion Ace HFX tukee jopa 8000 hertsin päivitysnopeutta, minkä kerrotaan kutistavan vasteajan tyypillisen 1000 hertsin näppäimistön yhdestä millisekunnista vaivaiseen 0,125 millisekuntiin, mutta todellisuus ei luonnollisestikaan ole aivan markkinointipuheiden mukaista.

Näppäimistön rungon sisältä löytyy peräti viisi ääntävaimentavaa kerrosta, joista kolme on valmistettu PORON-materiaalista ja kolme silikonista. Rungosta löytyy myös kaksi USB-C-liitäntää, mikä mahdollistaa kätevän vaihtamisen kahden eri tietokoneen välillä. Näppäimistön kulmaa saa säädettyä mukana tulevilla tassuilla kolmeen eri asentoon.

Computex-messuilla esitelty ROG Harpe Ace Extreme kuuluu ultrakeveiden hiirten luokkaan vaivaisella 47 gramman painollaan, vaikka hiiri on vielä langatonkin. Keveyden salaisuus on hiilikuituinen rakenne, jonka kuvioinnin tarkka asettelu on markkinointipuheiden mukaan uniikki joka hiiressä.

Hiiren muotoilu on toteutettu Asuksen mukaan yhteistyössä esports-ammattilaisten kanssa ja olevan erityisen hyvä ns. claw-otteelle. Sen päänäppäimissä hyödynnetään ROG Optical Micro Switches -kytkimiä ja hiiren mukana toimitetaan Corning Gorilla Glass -vaihtotassut, ROG Polling Rate Booster -vahvistin ja kovamuovinen kantokotelo. Lasitassujen kerrotaan sopivan erityisen hyvin kankaisille hiirimatoille.

Harpe Ace Extreme tukee ROG SpeedNova -teknologialla ja mukana tulevalla vahvistimella jopa 8000 hertsin päivitystaajuuteen. Sama 8000 hertsin tila on tuettu myös langallisessa toimintatilassa USB-C-kaapelin päässä. Polling Rate Booster -vahvistin asetetaan normaalin langattoman vastaanottimen tai langallisessa tilassa USB-johdon ja tietokoneen väliin.

Asus ROG Falchion Ace HFX:n hinnasta tai myyntiintuloaikataulusta ei ole vielä varmuutta. ROG Harpe Ace Extreme tulee saataville välittömästi ja se on hinnoiteltu Suomessa noin 289 euroon.

