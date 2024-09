Huawei julkisti uudet Watch GT 5- ja Watch GT 5 Pro -älykellot

Huawein uudet Watch GT 5 -sarjan älykellot asemoituvat noin 250-500 euron hintahaarukkaan ja tarjoavat lähinnä pieniä parannuksia edelliseen sukupolveen nähden.

Huawei on julkistanut tänään Barcelonassa uudet Watch GT 5 -sarjan älykellonsa. Tarjonta koostuu GT 5 -perusmalleista sekä GT 5 Pro -malleista, joista kumpikin tulevat saataville kahdessa eri koossa.

Kelloissa on Huawein aiemmista malleista tuttuun tapaan pyöreät 1,43- tai 1,32-tuumaiset AMOLED-näytöt 466 pikselin halkaisijatarkkuudella. Perusmalleissa runko on terästä, Pro-malleissa on käytetty mm. titaania. Rakenteen suojausta on parannettu IP69K-tasolle, eli kello kestää uimisen ja sukeltamisen ohella myös painevesisuihkuja. Tuttuun tapaan Watch GT 5 -mallit tarjoavat varsin pitkän akunkeston – 46 mm malleilla jopa 14 päivää ja 41/42 mm malleilla jopa 7 päivää. Yhteyspuolella on tuttuun tapaan Bletutooth 5.2 ja NFC-tuki, joiden lisäksi kaksitaajuus-satelliittipaikannusta on parannettu ja sen tarkkuuden luvataan kohentuneen 20-40 %:lla GT 4 -mallistoon nähden.

Kalliimmat GT 5 Pro -mallit eroavat perusmalleista arvokkaampien materiaalien, kuten titaani- tai keraamikuorien ja safiirilasin, EN13319-sukellusluokituksen, nopeamman 60 minuutin pikalatauksen sekä EKG:n mittausmahdollisuuden muodossa. Pro-malleihin on myös tarjolla muutamia treenitiloja, kuten polkujuoksu karttatiedoilla, vapaasukellus ja golfkenttätila väyläkarttoineen, joita perusmalleista ei löydy.

Harmony OS 5.0 -käyttöjärjestelmään Huawei on toteuttanut käyttöliittymäviilauksia, joissa taustoihin on tuotu lisää väriä sekä ikoneja ja fontteja on paikoin selkeytetty. Uutena ominaisuutena GT-sarjan malleissa on nyt myös kuvaruutunäppäimistö. Treenitiloissa uutta on mm. ulkoaktiviteetteihin tarjolla oleva uusi värillinen karttanäkymä treenin aikana, juoksunaikainen analyysi ja tietojen reaaliaikainen näyttäminen puhelimen näytöllä pyöräilyn aikana. Kuukautiskierron seuraominaisuuksia on päivitetty uuteen Women’s Health 4.0 -versioon.

Uutena palveluna Huawei tarjoaa terveydenseurantasovellukseensa maksullisen (7,99 € / kk) Health+-ominaisuuden, joka sisältää mm. henkilökohtaisen kuntoilusuunnitelman luomisen, tunnettujen ammattilaisten tekemiä treeniohjelmia sekä monipuolisempia rentoutumisominaisuuksia. Health+ on tarjolla kolmeksi kuukaudeksi ilmaiseksi uusien GT 5 -kellojen omistajille.

Watch GT 5 -mallien hinnat alkavat 269 eurosta ja Watch GT 5 Pro -mallit 399 eurosta ja ne tulevat saataville välittömästi. Myynnin alkuvaiheessa tarjolla on kaupanpäällisiksi FreeBuds 5i -nappikuulokkeet. Koko Suomessa saatavilla olevan malliston hinnoittelu on seuraava:

Watch GT 5 Pro 46 mm musta fluoroelastomeerihihnalla 399 € 46 mm titaani metallihihnalla 499 € 42 mm valkokeraami 599 €

Watch GT 5 46 mm musta 269 € 46 mm sininen 299 € 41 mm musta & sininen 269 € 41 mm kulta 299 €



Huawei julkisti samassa tilaisuudessa myös ambulatorisella verenpaineen seurannalla ja 1,82-tuumaisella näytöllä varustetun Watch D 2 -kellon (kuvassa), Watch Ultimate -mallin uuden golfkäyttöön suunnatun Green Edition -version, kevyen MatePad 12 X -taulutietokoneen sekä 12,2-tuumaisen MatePad Pro -taulutietokoneen, joiden saapumisesta Suomen markkinoille ei ole tarkempaa tietoa. Ainakin Huawei Watch D 2 on tulossa Suomessa myyntiin myöhemmin syksyllä.

Lähde: Huawein sähköpostitiedote, Tuotesivut (1)(2)