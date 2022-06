Näyttö on DisplayHDR 600- ja FreeSync Premium Pro -sertifioitu sekä tarjoaa neliporttisen USB 3.1 Gen 1 -hubin.

AGON by AOC on täydentänyt jälleen näyttövalikoimaansa. AGON Pro -sarjaan kuuluva tulokas on suunniteltu etenkin eSports-käyttöön huolimatta QHD-resoluutiostaan.

AGON Pro AG274QS on 27” Fast IPS -paneelilla varustettu 2560×1440- eli QHD-resoluution näyttö. Paneeli yltää parhaimmillaan 300 hertsin virkistystaajuuteen ja se tukee Adaptive-sync-teknologiaa AMD FreeSync Premium Pro -sertifioinnin kera. Näytön luvataan toistavan 91 % Adobe RGB-, 94 % DCI-P3-, 106 % NTSC- ja 122 % sRGB-väriavaruuksista ja se on VESA DisplayHDR 600 -sertifioitu. Näytön G2G-vasteaika on yhden ja MPRT-vasteaika 0,5 millisekuntia.

AOC kehuu näytön olevan kolmelta sivultaan käytännössä kehyksetön ja sen jalan tukevan kääntämistä (-28°/28°) ja pystykallistusta (-3°/21°) sekä korkeuden säätöä 130 mm:n säätövaralla. Myös Pivot-ominaisuus on tuettuna. Näytössä on kaksi integroitua 5 watin kaiutinta DTS-tuella ja LED-valaistu logoprojektori. Näytön selkäpuolelta löytyy myös luonnollisesti jokaisen tosipelaajan vaatima RGB-valaistus. Mukana tulee myös yhtiön AGON Quick Switch ”kaukosäädin”.

Näytön liitinpaneelista löytyy kaksi HDMI 2.0 -liitäntää, kaksi DisplayPort 1.4 -liitäntää DSC-tuella, kuuloke- ja mikrofoniliittimet sekä USB 3.1 Gen 1 -hubi neljällä liittimellä.

AOC ei paljastanut vielä AGON Pro AG274QS:n hintaa tai tarkkaa myyntiin tulon aikataulua

Lähde: AGON by AOC