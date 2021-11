AOC Gaming Q27G2S/EU on varustettu massasta poikkeavalla aidolla 10-bittisellä IPS-paneelilla.

AGON by AOC on julkaissut uuden näytön AOC Gaming -perheeseen. Uusi AOC Gaming Q27G2S/EU näyttää päällisin puolin massaan hukkuvalta, mutta pinnan alta löytyy joukosta erottuva näyttöpaneeli.

AOC Gaming Q27G2S/EU:n paneeli on nimen mukaisesti 27-tuumainen ja se tukee 2560×1440-resoluutiota 165 hertsin maksimivirkistystaajuudella. Paneelin erikoisuus on sen IPS-paneeli, jolle luvataan aito 10-bittinen paneeli tukemaan laajaa väriavaruutta. Sen luvataan kattavan 131 % sRGB-, 114 % NTSC-, 112 % Adobe RGB ja 104 DCI-P3-väriavaruudesta.

Valitettavasti HDR-toiston kannalta WLED-taustavalaistun näytön maksimikirkkaus jää 350 nitiin. Näytön staattinen kontrastisuhde on 1000:1 ja sen MPRT-vasteajaksi luvataan yksi ja GTG-vasteajaksi neljä millisekuntia. Näyttö tukee Adaptive-sync-teknologiaa ja on G-Sync Compatible -sertifioitu. Näytön luvataan olevan lisäksi vilkunta vapaa kiitos DC-ohjatun kirkkauden. Näyttöliitännöiksi on valittu yksi DisplayPort 1.4- ja kaksi HDMI 2.0 -liitäntää.

AGON by AOC AOC Gaming Q27G2S/EU tulee saataville kuluvan kuun aikana 279,99 punnan suositushintaan. Yhtiö ei kertonut EU-hinnoittelusta lendistötiedotteessaan mitään.

Lähde: AGON by AOC