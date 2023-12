Tuotteiden 90 asteen kulma tarjoaa PC-kokoonpanoihin niin esteettistä kuin käytännönkin hyötyä, sillä kaapeleiden liittimiin ja näytönohjainten virtaliitäntöihin kohdistuva vääntö saadaan eliminoitua.

Elektronisia laitteita maailmanlaajuisesti valmistava Akasa on julkaissut kaksi 12VHPWR-standardia noudattavaa tuotetta, G-Nexus PX24 -kaapelin ja G-Nexus P24 -adapterin, jotka on tarkoitettu RTX 40 -sarjan näytönohjainten kanssa käytettäviksi. Uutuuksissa on 90 asteen kulma, joka tarjoaa helpotusta PC-rakentajien kaapelinhallintaongelmiin suorien 12VHPWR-kaapeleiden kanssa. Suoria kaapeleita saattaa usein joutua taivuttamaan kotelon kylkipaneelin paikalleen saamiseksi, mikä ei ole hyväksi kaapelin tai virtaliitännän rakenteelle. 90 asteen 12VHPWR-ratkaisuja on toki nähty muiltakin valmistajilta, kuten esimerkiksi CableModilta.

Molempien tuotteiden nimellisteho on maksimissaan 600 wattia. Näytönohjaimen puoleinen liitin on standardin mukaisesti 12+4-pinninen ja virtalähteen puolella on kolme 8-pinnistä PCIe-liitäntää näytönohjaimen virtakaapeleille. G-Nexus PX24 -kaapeli on 30 senttimetriä pitkä ja tulee esteettisyyden parantamiseksi kaapelikammoilla varustettuna. Sekä kaapeli että adapteri on suunniteltu kytkettäväksi siten, että 12VHPWR-liittimen 4-pinninen osa osoittaa ylöspäin.

Lähde: Akasan tuotesivut (1, 2)