Pelkästään laitepuolella odotetaan noin 10 000 työntekijän irtisanomista, mikä voi kuulostaa hurjalta, mutta on lopulta vain pisara Amazonin työntekijämeressä, johon kuului jo viime vuonna yli 1,6 miljoonaa henkeä.

Koronapandemian väistyttyä tekniikkamaailma on herännyt rumaan todellisuuteen, jossa ihmiset eivät karanteenien väistyttyä enää käytäkään selvästi normaalia enempää rahaa tekniikkaan. Twitteristä alkanut irtisanomisaalto on kokoluokaltaan liki kaiken altaan pyyhkivä hyökyaalto, joka tulee käymään läpi useita yrityksiä Amazonista ja Metasta lähtien, joista jälkimmäinen on sisäisesti arvioinut irtisanovansa jopa 13 % työvoimastaan.

Amazon on nyt ilmoittanut ensimmäisistä irtisanomisistaan ja samaan hengenvetoon todennut irtisanomisten tulevan jatkumaan myös ensi vuoden puolella. Aiemmin oli puhetta jopa 10 000 työntekijän irtisanomisesta, mutta sittemmin kyseinen luku on tarkentunut koskemaan vain yhtiön laitepuolta eikä ota huomioon muiden osastojen irtisanomisia. Hurjalta kuulostavaan lukuun saa hieman perspektiiviä, kun muistaa että Amazonilla oli viime vuonna jo jopa yli 1,6 miljoonaa työntekijää. Yhtiö lähti paisumaan toden teolla koronapandemian aikana: Kun vuonna 2018 yhtiöllä oli vajaat 650 000 työntekijää ja 2019 vajaat 800 000, oli heitä 2020 jo liki 1,3 miljoonaa.

Business Insiderin käsiinsä saamista muistioista selviää, että syyskuun lopulla eri osastojen pomoja käskettiin löytää vähiten tuottavat työntekijänsä ja jo lokakuun puoliväliin mennessä viikate oli leikannut useita osastoja, jotkut kokonaan. Tämän jälkeen pomoja ohjeistettiin vielä paitsi lopettamaan rekrytoinnit, myös pistämään työntekijänsä järjestykseen työtehokkuuden perusteella, jotta heikoiten pärjääville voidaan osoittaa ovea.

Yksi isoista leikkauskohteista laitepuolella on yhtiön virtuaaliassistentti Alexan parissa työskennelleet tiimit. Tarkkaa tietoa on toistaiseksi saatavilla hatarasti, mutta leikkuriin kerrotaan joutuneen muun muassa Alexan tekoälyä, luonnollisen puheen ymmärrystä ja tuottoa sekä keskustelutaitoja kehittäneet tiimit. Joidenkin lähteiden mukaan yksi peruste juuri Alexa-leikkauksille on se yksinkertainen tosiasia, että virtuaaliassistenttia käytetään yleisesti lähinnä muutamiin peruskomentoihin, kuten musiikin kuunteluun, valojen hallintaan ja ajastimiin. Alexan ja sitä vahvasti hyödyntävien Echo-laitteiden kerrotaan olleen jo pitkästi pahasti tappiollisia. Vuonna 2018 ne tekivät raporttien mukaan jopa 5 miljardia tappiota ja tänä vuonna tappioiden odotetaan nousevan jopa 10 miljardiin, joskin on mahdollista että jälkimmäinen luku sisältää koko Devices-osaston. Yhtiön virallisen kannan mukaan se on kuitenkin edelleen ihan yhtä sitoutunut Alexaan, kuin ennenkin, ja panostaa siihen edelleen vahvasti.

Devices-osaston jälkeen leikkurin odotetaan siirtyvän Amazonin jälleenmyyntipuolelle ja henkilöstöhallintoon, mutta vasta joulukauden jälkeen.

Lähteet: Business Insider (1), (2), 9to5 Google