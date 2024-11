Amazonin sivuilla lipsahti julki ASRockin B580 Steel Legend- ja B580 Challenger -mallit.

Intelin tulevat Battlemage-arkkitehtuurin näytönohjaimet ovat olleet perinteisissä huhumyllyissä varsinainen kysymysmerkki. Ensin näytönohjaimia huhuttiin jopa täysin perutuiksi ja sittemmin on käytännössä ilmestynyt vain yksittäisiä väitteitä muutamasta piiristä ja niiden konfiguraatioista.

Uutisoimme aiemmin luotettavista vuotolähteistä tulleista väitteistä, joiden mukaan Intel tulisi ainakin esittelemään Battlemage-arkkitehtuuriin perustuvat näytönohjaimet jo joulukuun aikana. Se sai nopeasti peräänsä tukea myös muilta lähteiltä ja netistä löytyi myös asiaan liittyviä rahtikirjoja syyskuulta.

Nyt purkki on auennut kuitenkin kunnolla, sillä Amazonin kautta nettiin on vuotanut Amazonin kautta kuvat kahdesta ASRockin tulevasta Battlemage-näytönohjaimesta. Esille ovat päässeet Intelin nimeämismallin mukaan malliston keskivaiheille sijoittuvat B580-mallit ASRockin Steel Legend- ja Challenger-variantteina. Molemmissa on käytössä kahden korttipaikan korkuinen jäähdytin ja ensin mainitussa tuulettimia on kolme, kun jälkimmäinen tyytyy kahteen. Näytönohjainten piirilevyt ovat sen verran lyhyitä, että osa ilmavirrasta pääsee kulkemaan suoraan jäähdyttimen läpi ja ulos toiselta puolelta.

Kuvat eivät valitettavasti paljasta vielä paljoakaan näytönohjainten ominaisuuksista. Varmaa on vain, että niissä on 12 Gt 19 Gbps:n GDDR6-muistia, mikä käytännössä tarkoittaa 192-bittistä muistiväylää, ja ilmeisesti x8-nopeuteen rajoitettu PCI Express -tuki, oletettavasti kuitenkin 5.0-standardia. Näyttöliittiminä ovat yksi HDMI- ja kolme DisplayPort-liitäntää. Steel Legendin kellotaajuudeksi raportoitiin 2,8 GHz ja molempien pakettien kyljessä on maininta OC-versiosta. Challenger-versiossa on käytössä yksi 8-pinninen ja Steel Legendissä kaksi 8-pinnistä PCIe-lisävirtaliitintä.

