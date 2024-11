1600 watin virtalähdeuutuudessa on Noctuan hiljainen NF-A12x25 -tuuletin ja ikoniset ruskeat korostusvärit.

PC-virtalähteiden ja -ilmajäähdytyksen kärkinimiin kuuluvat Seasonic ja Noctua ovat julkaisseet yhteistyössä uuden 1600-wattisen Prime TX-1600 Noctua Edition -virtalähteen, joka poikkeaa Seasonicin muista Prime-sarjalaisista siihen asennetulla Noctuan NF-A12x25 -tuulettimella sekä tietenkin Noctua-henkisillä ruskeilla korostusväreillä. Myös tuuletinritilä on varta vasten Noctua Editioniin suunniteltu. Uutuuden mainostetaan olevan tuulettimen ansiosta noin 8–10 desibeliä (A) hiljaisempi perusversioon nähden ja se toimii passiivijäähdytteisesti eli tuuletin pysähtyneenä noin 50 prosentin kuormaan asti.

Uutuus on kaapeleidensa puolesta täysmodulaarinen ja tietenkin nykyaikaisten ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -standardien mukainen sekä varustettu kahdella 12V-2×6-liitännällä. Energiatehokkuus- ja melutasosertifikaatteja Noctua Editionilla on 80 Plus Titanium sekä Cybenetics Lambda A++ ja pituutta 210 mm.

Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition on saatavilla ainakin Noctuan Amazon-verkkokaupoista 499 euron suositushintaan. Virtalähteelle myönnetään 12 vuoden takuu.

Lähde: Seasonic