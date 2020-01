AMD julkaisi CES 2020 -messuilla odotetusti Radeon RX 5600 XT -näytönohjaimen

Viime vuoden lopulla kiihtyneet Radeon RX 5600 XT -vuodot osuivat oikeaan ja näytönohjaimessa on käytössä 36 Compute Unit -yksikköä ja 6 Gt GDDR6-muistia.

AMD piti CES 2020 -messut yhtiön osalta starttaavan lehdistötilaisuuden hetki sitten. Lehdistötilaisuus streamattiin YouTubessa, josta sen voi katsella myös jälkikäteen.

Uusien APU-piirien ja Threadripperin lisäksi AMD julkaisi tapahtumassa jo useissa vuodoissa esiintyneen Radeon RX 5600 XT -näytönohjaimen. Kuten osattiin odottaa, pitivät vuodot paikkaansa ja 5600 XT on varustettu 36 Compute Unit -yksiköllä sekä 6 Gt:n GDDR6-muistilla. Näytönohjaimen Game-kellotaajuus on 1375 ja Boost-kellotaajuus maksimissaan 1560 MHz.

Suorituskyvyn osalta AMD vertailee näytönohjaintaan NVIDIAn GeForce GTX 1660 Ti -näytönohjaimeen. AAA-pelien luokassa Call of Duty: Modern Warfare-, Division 2- ja Gears of War 5 -pelejä mittatikkuna käyttäen RX 5600 XT peittoaa GTX 1660 Ti:n 1080p-resoluutiolla maksimiasetuksin noin 12 – 26 prosentin erolla. Kevyempää eSports-luokkaa mitattiin Apex Legends-, Fortnite- ja World of Warcraft: Battle for Azeroth -peleillä, joilla mitaten eroa niin ikään 1080p-resoluutiolla ja maksimiasetuksin olisi 5 – 13,5 % RX 5600 XT:n hyväksi.

Radeon RX 5600 XT saapuu myyntiin 21. tammikuuta 279 dollarin verottomaan suositushintaan ASRockin, Asuksen, Gigabyten, MSI:n, PowerColorin, Sapphiren ja XFX:n toimesta. Kaikki myyntiin tulevat näytönohjaimet perustuvat ainakin jäähdytyksen osalta yhtiöiden omaan suunnitteluun.

Samassa yhteydessä AMD uudistaa FreeSync-brändäystään. Jatkossa markkinoilla tullaan näkemään kolme eri sertifikaattia: FreeSync, FreeSync Premium ja FreeSync Premium Pro. Perus-FreeSync on sama vanha tuttu, FreeSync Premium vaatii näytöltä vähintään 120 hertsin virkistystaajuuden ja Low Framerate Compensation- eli LFC-tuen ja Premium Pro lisää pakettiin vielä HDR-vaatimuksen. HDR-vaatimukset ovat ilmeisesti identtiset FreeSync 2 HDR:n kanssa. Yhtiön mukaan tammikuun aikana tullaan julkaisemaan 1000. FreeSync-teknologiaa tukeva näyttömalli.