AMD julkaisi FidelityFX Super Resolutionista uuden temporaaliseen skaalaukseen perustuvan 2.0-version maaliskuussa ja ensimmäinen sitä tukeva peli julkaistiin 12. toukokuuta. Nyt teknologian on aika ottaa seuraava askel.

AMD on julkaissut FidelityFX Super Resolution 2.0:n avoimena lähdekoodina GPUOpen-portaalissaan. Mistään yllättävästä vedosta ei ole kyse, vaan yhtiö on tehnyt alusta lähtien selväksi tuovansa myös uuden version skaalaimestaan kaikkien vapaasti ihmeteltäväksi avoimena koodina.

FSR 2.0 -rajapinta on ladattavissa GPUOpen-portaalista tai GitHubista MIT-lisenssin mukaisena avoimena lähdekoodina. Mukana tulee täydet dokumentaatiot sekä kirjaston kautta toimitettavat C++- ja HLSL-lähdekoodit. Lisäksi mukana on näytetoteutukset sekä DirectX 12- että Vulkan-rajapinnoille. Valmiit liitännäiset Unreal Engine 4:lle ja 5:lle ovat tulossa lähitulevaisuudessa, samoin kuin tuki Xbox-konsoleiden Xbox Game Development Kittiin.

FidelityFX Super Resolution -teknologia ylipäätään julkaistiin vuosi sitten ja AMD:n tuoreen blogin mukaan jompaakumpaa versiota skaalaimesta käytetään tai tullaan varmistetusti käyttämään jo yli 110 pelissä ja sitä on alettu tukemaan jopa kaksinkertaista vauhtia NVIDIAn kilpailevaan DLSS:ään verrattuna. Valtaosa peleistä käyttää FSR 1.0:aa, jonka saa kolmansien osapuolten toteutuksilla käyttöön pelissä kuin pelissä, mutta myös FSR 2.0 -pelejä on varmistettu jo yhteensä 22. Uusimpia FSR 2.0:n varmistaneita pelejä ovat The Bridge Curse, Thymesia ja tänään FSR 2.0 -päivityksensä saava Tiny Tina’s Wonderlands.

Lähde: AMD