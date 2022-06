Instinct MI300 perustuu samaan paketointiin integroituihin Zen 4- ja CDNA 3 -siruihin sekä HBM-muisteihin.

AMD ilmoitti keväällä 2020 saaneensa toisen merkittävän supertietokonevoiton, kun Yhdysvaltain energiaministeriö DOE ilmoitti tilaavansa yhtiöltä Frontierin lisäksi myös El Capitan -supertietokoneen. Tuolloin yksityiskohdat järjestelmistä olivat vielä verrattain hataria, mutta nyt niistä tiedetään lisää.

Alun perin El Capitaniin odotettiin Genoa-koodinimellisiä Zen 4 Epyc -prosessoreita ja uusimman sukupolven Radeon Instinct -laskentakortteja. Periaatteessa kumpikin toteutuukin, mutta ei aivan sellaisenaan. El Capitanin laskentatehon takaa tulee löytymään AMD:n tulevia, Radeonin jo aiemmin nimestään tiputtaineita Instinct MI300 -kiihdyttimiä.

MI300 on AMD:n ensimmäinen markkinoille asti päätyvä HPC-luokan ”APU-piiri” eli prosessori integroidulla näytönohjaimella, tai tässä tapauksessa laskentakiihdyttimellä. Samalla kyseessä on ensimmäinen useamman sirun APU, sillä samaan paketointiin on integroitu Zen 4 -prosessorisiru, CDNA3-laskentasiru ja HBM-muisteja. Järjestelmän teoreettinen piikkisuorituskyky tulee olemaan FP64-tarkkuudella kaksi eksaFLOPSia ja se tulee kuluttamaan tehoa alle 40 megawattia.

Kuten Frontierin tapauksessa, palvelinten varsinaisesta toteutuksesta on vastuussa HPE ja El Capitan tulee käyttämään räkeissään tuttuun tapaan Cray EX -palvelimia. Supertietokoneen asennus tullaan aloittamaan ensi vuonna ja se on tarkoitus ottaa käyttöön täydessä valmiudessaan 2024 alussa.

