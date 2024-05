Uusi viiveitä vähentävä teknologia pitää integroida peliin ja ensimmäisenä sen Techincal Preview -versiota tukee Counter-Strike 2.

AMD julkaisi viime vuonna Radeon Anti-Lag+ -ominaisuuden vähentämään viivettä peleissä, mutta joutui lopulta poistamaan ominaisuuden ongelmien vuoksi. Moninpelien näkökulmasta se rinnastui toteutuksensa vuoksi huijauksiin.

Nyt yhtiö on julkaissut uuden Radeon Anti-Lag 2 -ominaisuuden Technical Preview -versiona. NVIDIAn Reflexin tapaan Anti-Lag 2 pitää integroida peliin, eikä se toimi universaalisti. Ensimmäisenä pelinä tuki on intregroitu Counter-Strike 2:een. Kun testivaihe on ohi, AMD tulee julkaisemaan Radeon Anti-Lag 2 -ohjelmistokehityskitin GPUOpen-sivustolla.

Peliin integroituna teknologiana se pienentää viiveitä ajuritasolla toimivaa Radeon Anti-Lagia, jota ei tule sekoittaa takaisin vedettyyn Plus-versioon, paremmin. Viiveiden pienentäminen perustuu prosessorin tahdittamiseen, jotta sen näytönohjaimelle syöttämä data on mahdollisimman tuoretta. Löydät yltä yhtiön omat testitulokset ominaisuudelle eri kokoonpanoilla.

Kokeilunhaluiset voivat ladata AMD Software Adrenalin Edition 24.5.1 for Anti-Lag 2 Technical Preview -ajurit. Niiden asentamisen jälkeen Counter-Strike 2:n Advanced Video -asetuksiin ilmestyy mahdollisuus kytkeä ”AMD Anti-Lag 2.0” ominaisuus päälle. Ominaisuus toimii RDNA-arkkitehtuureihin perustuvilla näytönohjaimilla.

Pelin puolella viiveet saa näkyviin Alt+Shift+L-näppäinyhdistelmällä ja sitä toistamalla Latency Monitor -overlay vaihtaa tilaa No metrics, FPS only, FPS and latency (in ms), FPS and latency (in ms and frames), FPS and latency with Legend tilojen välillä. Yhtiö kehottaa käyttäjiä lähettämään ahkerasti bugiraportteja, mikäli teknologian kanssa havaitaan ongelmia.

Lähde: AMD, Lataa AMD Software 24.5.1 for Anti-Lag 2 Technical Preview -ajurit täältä