Uudelleenjärjestäytynyt Jolla julkaisi tekoälyavustajan ja uuden Sailfish OS -puhelimen

Jollyboys Groupin nykyään omistaman Jollan tekoälyavustaja perustuu minitietokoneeseen ja tottelee nimeä Mind2, kun uusi Sailfish-puhelin tunnetaan nimellä Jolla C2 tai Community Phone.

Historiansa aikana monissa tyrskyissä seilannut kotimainen Jolla on noussut jälleen jaloilleen viimeisimmästä aallonpohjasta ja julkaissut kaksi uutta Sailfish OS laitetta. Tarkalleen ottaen paattia ohjaa nykyään Jollyboys Group, joka osti vanhan Jollan liiketoiminnan viime vuonna hankkiutuen samalla eroon aiemmasta venäläisomistuksesta. Liiketoiminnot myös pilkottiin omiin yhtiöihinsä: Jollyboys Oy vastaa yrityksen alkuperäisen tuotteen eli Sailfish OS:n kehittämisestä, kun Seafarix Oy keskittyy autoalan ohjelmistoihin AppSupportin kanssa. Viimeisin tulokas yritysryppääseen on Venho AI, joka kehittää yksityisyyden huomioivia tekoälyratkaisuja.

Venho AI:n ensimmäinen luomus on Jolla Mind2 tekoälyavustaja. Mind2 on minitietokone, joka käyttää Sailfish Core käyttöjärjestelmää ja Jollan omaa Venho.ai tekoälyalustaa. Useimmista tekoälyavustajista poiketen Mind2 säilyttää tiedot itse laitteessa lähettämättä niitä pilveen, jolloin käyttäjällä on koko ajan kontrolli datastaan. Mind2 laitteen voi kuitenkin yhdistää myös haluamiinsa palveluihin.

Mind2 sisältää etukäteen ladattuja AI-agentteja, jotka kykenevät suorittamaan erilaisia tehtäviä. Agenttien avulla voi esimerkiksi analysoida sähköposteja ja asiakirjoja sekä lähettää viestejä eri alustoille tekoälyä hyödyntäen. Käyttö tapahtuu tietokoneen tai puhelimen selaimella verkkoyhteyen välityksellä. Avustajan kanssa voi keskustella kirjoittaen tai puhumalla.

Teknisesti Mind2 rakentuu Rockchip RK3588 järjestelmäpiirin ympärille. Siinä on 16 Gt muistia ja 128 Gt eMMC- sekä 1 Tt SSD-tallennustilaa. Lisäksi tallennustilaa voi laajentaa myös microSD-kortilla. Liitännöistä löytyy gigabitin verkkoliitin ja yksi USB-A- sekä kaksi USB-C-liitintä, joista toinen on käytettävissä vain lataamiseen. Langattomien yhteyksien osalta tuettuna ovat Wi-Fi 6 ja Bluetooth 5.2.

Perinteisempi uutuustuote on puolestaan Jolla Community Phone eli tuttavallisemmin Jolla C2. Kyseessä on hieman vastaava toteutus kuin alkuperäinen Jolla C, sillä Jolla ei itse valmista puhelinta vaan valmistuttaa sen uudella lisensointikumppanilla Reederillä. Alkuun myyntiin tulee rajattu 1000 kappaleen erä mutta valmistusmääriä kasvatetaan tulevaisuudessa tarvittaessa.

Jolla C2:n kaikkia teknisiä ominaisuuksia ei kerrottu vielä tässä vaiheessa mutta laite vaikuttaa olevan uudelleenbrändätty Reeder S19 Max Pro S. Kyseessä on markkinoiden edullisempaa päätä edustava laite, josta puuttuvat muun muassa 5G yhteydet. Jolla C2 on varustettu vielä toistaiseksi julkaisemattomalla Sailfish OS 5.0 käyttöjärjestelmällä.

Käyttöjärjestelmä: Sailfish OS 5.0

Prosessori: Octa Core (2 x Arm Cortex-A75, 6 x Cortex-A55)

Muisti: 8 Gt RAM

Tallennustila: 128 Gt + muistikorttipaikka

Näyttö: 6,52″, 1600×720

Akku: 4000mAh

Yhteydet: LTE+ (4.5G), BT 5.0, WLAN 802.11ac

Kamerat: 64 megapikseliä, 16 MP, 8 MP

Liitännät: USB-C, 3,5 mm audio

Mitat: 179x78x8,5 mm

Uutuustuotteiden lisäksi Jolla julkaisi Sailfish OS 4.6 Sauna version early adoptoreille ja paljasti myös Sailfish X:n saapuvan myöhemmin Syksyllä Xperia 10 IV ja V laitteille. Aiemmasta poiketen Sailfish X lisenssi ei ole enää kertamaksullinen vaan kuukausittain jatkuva tilaus 4,99 € / kk hinnalla. Sama koskee myös Jolla C2 puhelinta (sekä Mind2 laitetta hintaan 9,99 euroa per kk). Laitteita voi käyttää edelleen myös ilman lisenssiä mutta silloin lisensoitavat ominaisuudet eivät ole saatavilla.

Sekä Mind2 että Jolla C2 ovat ennakkotilattavissa välittömästi mutta tulevat saatavilla vasta myöhemmin syksyllä. Mind2 laitteen hinta on 699€ mutta 500 ensimmäiselle hinta 489€. Jolla C2:n hinta on 299€. Ennakkotilaajat saavat kaupan päälle myös 6kk (Mind2) tai 12kk (Jolla C2) kuukausimaksut.

Lähteet: Jolla Mind2, Jolla Community Phone Uutinen on TechBBS-käyttäjä FlyingAnteron kirjoittama ja hänen siunauksellaan toimituksen muokkaama.