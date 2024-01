VESA päivitti DisplayPort-standardin versioon 2.1a

2.1a:ssa DP40-merkintä korvautuu DP54:llä, joka sallii maksimissaan 54 Gbps:n nopeuden videolähteestä näyttöön.

Video Electronics Standards Association eli VESA on CES 2024 -messujen yhteydessä julkaissut DisplayPort-standardiinsa versiopäivityksen 2.1a. Päivitys korvaa aiemmat UHBR 10 -nopeutta eli 40 Gbps:ää tukevat DP40-näyttökaapelit DP54-kaapeleilla, jotka tukevat UHBR 13.5 -nopeutta. Aiemmin UHBR 13.5 -nopeus eli 54 Gbps oli saavutettavissa vain DP80-kaapelilla, joka on ominaisuuksiltaan UHBR 13.5:lle ylimitoitettu. Uusi DP54-merkintä tarkoittaa 54 Gbps:n maksiminopeutta jopa kaksimetristä kaapelia pitkin, mutta se tukee toki myös UHBR 10 -nopeuksia. Mitään perustavanlaatuista uudistusta päivitys ei siis tuo, vaan tekee lähinnä pieniä parannuksia.

Käytännössä DP54 kykenee maksimissaan 32:9-kuvasuhteen 7680×2160-resoluutioon 240 hertsin virkistystaajuudella tai vaihtoehtoisesti täyteen 7680×4320 pikselin 8K-resoluutioon 120 hertsin virkistystaajuudella. Luvut lienevät saavutettavissa DSC:llä (display stream compression), vaikka VESA ei sitä tiedotteessaan täsmentänytkään.

Versiopäivitys tuo mukanaan myös uuden Automotive Extension Services -protokollan, joka on tuettuna niin DisplayPort 2.1a:ssa kuin Embedded DisplayPort (eDP) 1.5a:ssa. Erilaiset infonäytöt ovat nykyään yleisiä autoissa, ja merkittävässä osassa niistä on käytössä joko DP tai eDP. Protokollan tarkoitus on muun muassa standardoida tiedon kulku eheänä ajotietokoneelta auton näytölle sekä parantaa tietoturvallisuutta autoilun jatkuvasti sähköistyessä.

Lähde: VESA