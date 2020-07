Nikkei: TSMC lopettaa Huawein sirujen tuotannon

Nikkein mukaan TSMC on lopettanut jo tilausten vastaanottamisen Huaweilta ja toimittaisi viimeiset sirut yhtiölle syyskuun aikana.

Huawei on ollut ainakin kuluttajille näkyvimpänä kärsijänä Yhdysvaltain ja Kiinan välisessä kauppasodassa. Kauppasodan myötä yhtiö ei esimerkiksi voi enää käyttää Googlen palveluja puhelimissaan.

Nyt Reuters kertoo Nikkein uutisoineen viime viikolla useisiin lähteisiin perustaen, että valtaosan Huawein HiSilicon-järjestelmäpiireistä valmistava TSMC on lopettanut tilausten vastaanottamisen yhtiöltä. Viimeiset ennen lopettamista tilatut sirut tullaan toimittamaan Huaweille näillä näkymin syyskuun aikana.

Huawei on kieltätynyt kommentoimasta asiaa ja TSMC on puolestaan todennut Reutersille, ettei se kommentoi tilausten yksityiskohtia ja lisäsi Nikkein raportin olevan vain huhua. Vaikka TSMC ei ole yhdysvaltalainen yritys, maan asettamat pakotteet koskevat amerikkalaisteknologian vientiä Kiinaan riippumatta siitä, missä itse tuotteet on valmistettu. Myös Huawein järjestelmäpiirit käyttävät yhdysvaltalaisteknologiaa.

Olettaen Nikkein raportin pitävän paikkansa, on Huaweilla edessä vaikeat ajat. Käytännössä TSMC:n päätös pakottaisi yhtiön käyttämään yksinomaan kiinalaista SMIC:iä, jonka valmistusprosessit eivät ole kilpailijoiden tasolla. SMIC:llä on tällä hetkellä massatuotannossa 14 nanometrin prosessi ja 7 nanometrin prosessin massatuotanto olisi tarkoitus aloittaa koe-erien muodossa vuoden lopulla.

Huawei valmistuttaa tällä hetkellä Kirin 710A -sirua SMIC:n 14 nanometrin prosessilla. Sen ominaisuudet ovat ilmeisesti identtiset TSMC:n 12 nanometrin prosessilla varustettuihin Kirin 710- ja 710F-siruihin verrattuna, mutta esimerkiksi tehonkulutusvertailuja ei ole vielä saatavilla.

Tilanne aiheuttaa oman hämminkinsä myös TSMC:n päässä. Huawein oli tarkoitus olla muun muassa ensimmäinen N5-prosessia käyttävä asiakas Applen ohella.

